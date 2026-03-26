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Monumento emblemático

El Cristo de los Faroles de Córdoba recupera su aspecto original tras la limpieza de candados y pulseras acumulados en sus rejas

Tras la petición vecinal, el Ayuntamiento cordobés ha actuado para limpiar las rejas del Cristo de los Faroles, liberándolas de objetos que afeaban el monumento, uno de los más fotografiados por los turistas

El Cristo de los Faroles de Córdoba, antes de la retirada de los candados y las pulseras acumulados en sus rejas

El Cristo de los Faroles de Córdoba, antes de la retirada de los candados y las pulseras acumulados en sus rejas

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El Cristo de los Faroles, antes de la retirada de los candados y las pulseras acumulados en sus rejas / A.J. González

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

El Cristo de los Faroles vuelve a lucir sin el lastre de modas y costumbres aparecidas en las últimas décadas que habían convertido sus rejas en un improvisado altar de candados y pulseras de tela o de cuero. Según la información difundida por la asociación vecinal La Fuenseca-Santa Marina-Orive, el Ayuntamiento de Córdoba ha actuado para retirar de las rejas y los brazos de los faroles del monumento esas pulseras y candados, muchos de ellos oxidados, que se habían ido acumulando con el paso del tiempo.

La presencia de estos objetos no se debe a ninguna antigua tradición como la de los exvotos que se dejan en algunas iglesias o ermitas por una promesa, sino a modas recientes. En el caso de los candados, la moda surgió a principios de siglo a partir de una novela romántica del escritor Federico Moccia, luego llevada al cine (Tengo ganas de ti), en la que los protagonistas sellan su amor colocando un candado en un puente de Roma y arrojan la llave al río Tíber. Las parejas de enamorados llenaron de candados los puentes de toda Europa, y también rejas, y bancos de hierro... Tanto que en algunos sitios se convirtieron en una auténtica plaga. Los candados.

Lo de las pulseras cofrades anudadas en rejas y cancelas responden a una costumbre más espontánea y local, entre la religiosidad popular, el auge del coleccionismo cofrade y la necesidad de quien quiere dejar un recuerdo, una promesa, una petición o una señal visible de pertenencia en algún lugar emblemático.

Arriba, la verja de hierro forjado del Cristo de los Faroles con los candados y pulseras cofrades, y abajo, la verja ya limpia de estos objetos, en unas imágenes difundicas por la asociación vecinal..

Arriba, la verja de hierro forjado del Cristo de los Faroles con los candados y pulseras cofrades, y abajo, la verja ya limpia de estos objetos, en unas imágenes difundicas por la asociación vecinal La Fuenseca-Santa Marina-Orive. / CÓRDOBA

Sea como sea, la acumulación de pulseras y candados en el Cristo de los Faroles, sujetos o atados a las rejas, muchos de ellos mojados, deteriorados y oxidados, daba una imagen, a juicio de la asociación vecinal, impropia de un monumento de alto valor patrimonial y sentimental para Córdoba y los cordobeses.

La limpieza se ha llevado a cabo tras el aviso del Consejo de Distrito Centro, que propició la puesta en marcha de la maquinaria municipal para adecentar este espacio del Centro Histórico. En concreto, ha intervenido la Unidad de Mantenimiento del Centro Histórico, dependiente de la Delegación de Infraestructuras, con el objetivo de devolver una imagen más cuidada a uno de los lugares más visitados y fotografiados de la ciudad.

Reivindicación vecinal y respuesta municipal

La asociación vecinal subraya que la limpieza llega tras insistir en la necesidad de limpiar este punto del casco histórico, en la plaza de Capuchinos, y destaca que el exceso de objetos en la reja había terminado por ofrecer una imagen "cutre" y degradada del monumento.

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Los servicios de mantenimiento municipales han retirado los elementos acumulados y han devuelto al Cristo de los Faroles de Córdoba una apariencia mucho más ordenada.

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