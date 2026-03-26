¿Pleno al 39? Las previsiones para esta Semana Santa en Córdoba auguran alegría para los cofrades y destierran la lluvia

A poco más de 48 horas de que comience la Semana Santa en Córdoba con las primeras procesiones del Domingo de Ramos, las previsiones meteorológicas se hacen más certeras y despejan los temores a la lluvia apuntados las últimas semanas para garantizar unos días de Pasión en los que mandará el anticiclón en toda la provincia.

Los cofrades dicen así adiós a la incertidumbre generada por las previsiones hechas en las últimas dos semanas y que en un principio apuntaban a la posibilidad de chubascos el Lunes Santo, para después trasladar el riesgo de precipitaciones al Jueves y Viernes Santo, y sumar lluvias a la tarde del Domingo de Ramos.

Ahora, los portales meteorológicos descartan este escenario. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostican un Viernes de Dolores y Sábado de Pasión sin riesgos de precipitaciones y con un leve descenso de las máximas. Para el Domingo de Ramos, un vórtice en altura se sitúa en el Mediterráneo, lo que dejará la posibilidad de alguna precipitación en el extremo oriental de Andalucía. Sin embargo, dicho vórtice se alejará de la comunidad el Lunes Santo.

39 cofradías en la calle

Este avance del tiempo permite vaticinar, como ya adelantó la Agrupación de Cofradías, la posibilidad de que Córdoba registre un pleno esta Semana Santa, con 39 cofradías en la calle entre el 29 de marzo y el 5 de abril.

Desde el portal de Andalmet señalan que “todo parece indicar que las altas presiones van a dominar gran parte de la Semana Santa en casi la totalidad de nuestra comunidad”, lo que permite augurar un “probable pleno” de hermandades y cofradías en buena parte de Andalucía.

El sol se impone esta Semana Santa en Córdoba

Así, desde portales como eltiempo.es o Meteored, y la propia Aemet, ya colocan el símbolo del sol para buena parte de la Semana Santa en la capital, a excepción de la presencia de intervalos nubosos la tarde del Domingo de Ramos, el Lunes y el Martes Santo.

El tiempo en Córdoba / CÓRDOBA

Las temperaturas se mantendrán en valores primaverales, con máximas por encima de los 20 grados, que podrían alcanzar los 25º a partir del Martes Santo; mientras que las mínimas tienden a subir también a partir del martes 31 de marzo y se situarán en el entorno de los 10 grados.