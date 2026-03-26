José Roldán vuelve a situar a Córdoba en la cima de la panadería mundial

José Roldán lo ha vuelto a conseguir. El panadero cordobés ha sumado un nuevo reconocimiento internacional a una trayectoria ya brillante al recibir la medalla que certifica su incorporación al exclusivo Select Club de la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC), una distinción reservada a algunas de las figuras más influyentes del sector en todo el mundo.

La entrega tuvo lugar el lunes en Alimentaria & Hostelco, en Barcelona, donde José Roldán recibió la medalla de manos del presidente de la UIBC, Dominique Anract.

Esta distinción llega, además, en un momento especialmente relevante para el panadero de Córdoba, después de haber sido distinguido como World Baker of the Year 2025, uno de los premios más prestigiosos del gremio.

Un reconocimiento reservado a la élite mundial

El Select Club de la UIBC fue creado en 2022 y reúne a la élite internacional de panaderos y pasteleros con trayectorias sobresalientes en ámbitos como la competición, la formación, la innovación o la divulgación.

Formar parte de este selecto grupo supone un espaldarazo a la carrera profesional de José Roldán y lo sitúa junto a otros nombres de referencia de la panadería internacional.

Tras recibir la medalla, el propio Roldán mostró su satisfacción por esta nueva distinción: “Formar parte del Select Club es un orgullo enorme y también una responsabilidad para seguir defendiendo la panadería artesana y su futuro”.

De campeón de Europa a referente internacional

Natural de Córdoba, José Roldán ha construido una carrera ligada a la excelencia. Su irrupción en la alta competición llegó muy pronto, en 2007, cuando con solo 18 años se proclamó campeón de Europa de Panadería. Aquel fue solo el comienzo de una trayectoria ascendente.

En 2015 consiguió el título de Mejor Panadero Artesano de España y, en 2023, alcanzó uno de los mayores hitos de su carrera al proclamarse campeón del mundo de panadería en Rimini (Italia) como integrante de Los Espigas, la Selección Nacional de Panadería Artesana. Dos años más tarde, en 2025, obtuvo el título de Panadero del Año.

En la actualidad ejerce como director técnico de este equipo, desde donde sigue trabajando en la preparación de España para las grandes competiciones internacionales.

José Roldán posa con una de sus creaciones. / NOEMÍ CABALLERO

La formación, otra de sus grandes apuestas

Más allá de los premios y los campeonatos, uno de los pilares de la trayectoria de José Roldán ha sido y es la formación. El cordobés desarrolla desde hace años una intensa labor como formador, impartiendo cursos y asesorías tanto en España como a nivel internacional, en colaboración con profesionales, empresas y escuelas especializadas.

En esta línea, durante el último año ha impulsado un nuevo proyecto en Córdoba como director de IBP Center (International Bakery & Pastry Center), una escuela nacida con el objetivo de convertirse en un referente nacional en la formación panadera, con una apuesta clara por la excelencia técnica, la innovación y la transmisión del conocimiento.

Roldán compagina oda esta actividad con su labor como director técnico de El Brillante, en Córdoba, donde mantiene el contacto directo con el producto, el obrador y el oficio.