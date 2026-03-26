Córdoba celebrará en 2027 el cuarto centenario de la muerte del imaginero cordobés Juan de Mesa, autor de las Angustias y el Gran Poder

Córdoba celebrará en 2027 el cuarto centenario de la muerte del imaginero cordobés Juan de Mesa, según ha anunciado este jueves el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en la presentación de la sexta revista de la Semana Santa, editada por Diario CÓRDOBA. Fuentes ha recordado que Juan de Mesa, nacido en Córdoba en 1583, fue bautizado en la iglesia de San Pedro y su obra sigue presente en la provincia con dos obras relevantes como la Virgen de las Angustias en la capital, y el Nazareno de La Rambla, "hermano del Gran Poder de Sevilla".

Fallecido en 1927, el año próximo será declarado Año Juan de Mesa y con este motivo, habrá una amplia programación cultural con exposiciones y conferencias repartidas entre Córdoba y La Rambla. Los actos estarán comisariados por el historiador y colaborador de CÓRDOBA, Francisco Mellado.También se editará un libro sobre el artista.

En la presentación de la revista, Fuentes ha llamado a profundizar en el conocimiento de la Semana Santa de la provincia. "Nos hace mucha falta porque no la conocemos", ha asegurado, destacando el papel de publicaciones como la de Diario CÓRDOBA, que "nos enseñan lo que tenemos y nos ayudan a valorar la enorme policromía que existe y por la que podemos decir sin complejos que tenemos una Semana Santa diversa, que además es de las más bonitas y llenas de fe de España". El presidente de la Diputación ha animado a los cordobeses a conocer la Semana Santa de su tierra "porque no se valora lo que no se conoce", al tiempo que ha destacado "la obra social, el esfuerzo y el trabajo anónimo que realizan las hermandades".

Salvador Fuentes, en la presentación de la revista de Semana Santa de CÓRDOBA. / AJ González

También ha aprovechado para reivindicar el trabajo de los artesanos, imagineros, floristas, orfebres, cereros y fotógrafos que trabajan en la provincia en torno a la Semana Santa. "Tenemos un museo al aire libre que tenemos que poner en valor entre todos", ha aseverado, antes de apuntar la "revolución musical que gracias a muchos directores que se dejan el alma y el dinero permiten que en la provincia haya 110 bandas de Semana Santa cargadas de talento y riqueza musical". Por último, ha señalado el valor de la cantera y de la generación del 90, de la que habló en su pregón Eloy Moreno, destacando que "tenemos cofrades de cantera que han vivido y tienen experiencias cofrades y de fe ejemplares".

Foco en la provincia

La revista de Diario CÓRDOBA ha puesto este año el foco en la provincia, con el objetivo de poner en valor el trabajo que realizan las hermandades no solo en la capital sino en los pueblos. El delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Córdoba, José Juan Jiménez Güeto ha apuntado que "la Semana Santa de la provincia no es un apéndice de Córdoba sino una parte esencial de su alma", ha recalcado que "en muchos pueblos, no es solo un acontecimiento anual sino el corazón de la vida comunitaria" y ha insistido en que "la provincia no es un complemento sino raíz, autenticidad y memoria viva".

Durante su intervención, Güeto ha apuntado la necesidad de recordar que la Semana Santa es ante todo "una manifestación pública de fe" y que "las hermandades y cofradías no son asociaciones culturales aunque generen cultura, ni entidades sociales, aunque realicen una labor social importante, sino comunidades cristianas que viven y anuncian el Evangelio".

El representante de la Diócesis ha destacado también "los importantes retos de nuestro tiempo" en una sociedad secularizada en la que "existe el riesgo de contemplar la Semana Santa como un evento cultural desvinculado de la fe". Así, ha señalado que si bien es importante promocionar al exterior las tradiciones para que muchos participen de ellas, "no podemos estancarnos en un hecho cultural y turístico, ya que existe el peligro de la pérdida de la identidad". En este sentido, ha aludido al Papa Francisco, cuando llamó a cuidar "la religiosidad popular, evitar que se reduzca a una expresión externa y no perder el centro". También ha aludido al relevo generacional en las hermandades, un reto que "requiere acompañamiento" para que los jóvenes empiecen a asumir responsabilidades en las juntas directivas de las hermandades. "Necesitamos generar conciencia de que ser parte de una junta es un servicio de honor y una oportunidad de crecimiento personal y espiritual", ha aseverado. Del mismo modo, ha destacado el desafío que supone el equilibrio entre tradición y modernidad en una cultura marcada por la inmediatez y las redes sociales, "que pueden ser un instrumento de evangelización pero también de superficialidad si no se usan con criterio".

Entrega el Viernes de Dolores

La revista de Semana Santa de Diario CÓRDOBA es una publicación de 160 páginas que se entregará con el ejemplar del periódico este Viernes de Dolores, 27 de marzo, en la que distintos especialistas, corresponsales, periodistas y fotógrafos analizan aspectos concretos como la relación de la mujer y la Semana Santa en los siglos XVI al XIX o la singularidad de esta celebración en la provincia de Córdoba, una de las más ricas en patrimonio material e inmaterial.

La teniente alcalde y delegada de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha intervenido en nombre del alcalde durante la presentación, recordando el compromiso municipal con la Semana Santa "que no solo es reflejo de la religiosidad de los cordobeses sino un instrumento económico del que aporta una inyección importante a artesanos, restauración y hoteles de Córdoba". Albás ha coincidido en que "si capital y provincia trabajamos juntos somos mucho más fuertes" y ha llamado a seguir apostando por la Semana Santa y a poner en valor cuestiones como el papel de la mujer en las hermandades que recoge la revista.

Por su parte, Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol, entidad colaboradora, ha agradecido el trabajo realizado por Diario CÓRDOBA y ha asegurado que la fundación "siempre estará apoyando las tradiciones y las costumbres de Córdoba y provincia, reflejadas en una publicación como esta que recorre la capital y la provincia".

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La revista cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Fundación Cajasol, el Cabildo Catedral y varios ayuntamientos y empresas cordobesas. Este Viernes de Dolores, 27 de marzo, se entregará junto al ejemplar del periódico sin ningún coste y que podrá consultarse en la edición digital. El Domingo de Ramos se entregará la guía de Semana Santa 2026 con los detalles e itinerarios.