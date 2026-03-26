El Consejo del Movimiento Ciudadano rechaza el uso comercial para el antiguo cine Córdoba

El pleno del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha aprobado su rechazo a la innovación del PGOU que implicará cambiar los usos del antiguo cine Córdoba, en el Sector Sur, para que pueda ser un espacio comercial. El organismo presidido por Juan Andrés de Gracia critica, por un lado, que el procedimiento iniciado para innovar el plan general no ha cubierto “los procedimientos reglados de participación ciudadana”. Por otro, no compra la justificación que se da desde Urbanismo para iniciar la modificación y que se basa en que el Distrito Sur ya tiene un equipamiento social por la zona como es la antigua Normal de magisterio.

Lo que dice lo aprobado por el CMC es que la apertura de la Normal “no ha cubierto esas expectativas, puesto que es un equipamiento que mantiene algún uso cultural dedicando el resto del edificio a oficinas de la administración electrónica municipal y a servicios digitales”. En opinión del Movimiento Ciudadano, la Normal “no cumple ninguna función social que pudiera ser alternativa a la solicitada para el antiguo cine Córdoba”.

Para este organismo de participación vecinal, que el edificio del antiguo cine haya estado cerrado y sin uso durante tantos años “no revela sino la dejadez en la que se ha tenido al Distrito Sur, a pesar de las reivindicaciones ciudadanas y vecinales al respecto”.

Edificio del antiguo cine Córdoba, entre las calles Úbeda y Cabra del barrio del Sector Sur. / PAULA RUIZ

Cesión a Sadeco de un quiosco en el Balcón del Guadalquivir

Por otro lado, el CMC sí que se ha mostrado favorable a la cesión a Sadeco del quiosco abandonado en el entorno del Balcón del Guadalquivir. Aunque el Movimiento Ciudadano considera que “no es adecuado ir cediendo solares o equipamientos municipales mediante decisiones momentáneas”, sí que entiende que Sadeco precisa de una base operativa en esta zona para los trabajos que se hacen por parte de la empresa en El Arenal y, especialmente, durante la Feria.

En cualquier caso, el CMC sí reconoce que lo ideal habría sido “mantener el carácter ciudadano del equipamiento” al tiempo que cuestiona la gestión que se hace de los quioscos municipales situados en parques de la ciudad, como los de la zona de Renfe o la Asomadilla.