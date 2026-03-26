Caos digital: a la caída de los servicios digitales de la Junta se suma la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba

La caída generalizada de los sistemas digitales de la Junta de Andalucía no es la única que ha ocurrido este jueves. De hecho, la sede electrónica del Ayuntamiento de Córdoba tampoco funciona desde este mediodía y ha dificultado el trabajo de los empleados municipales durante toda la jornada. Según ha informado el Consistorio en su página web sus problemas se derivan de las incidencias en la Oficina de Registro Virtual (ORVE), que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. "No es posible realizar ni consultar trámites/servicios desde sede.cordoba.es", informan desde el Ayuntamiento. ORVE es una solución de registro que proporciona un servicio en la nube que permite gestionar las oficinas de registro de entrada/salida de una administración, proporcionando su propio libro de registro.

En el caso de la Junta, los problemas digitales de la administración autonómica han sucedido el mismo día en que se iba a poner en marcha la tarjeta sanitaria virtual, que permite realizar numerosos trámites sanitarios a través del teléfono móvil. Según ha informado la Agencia Digital de Andalucía (ADA), se está atendiendo "una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía". De momento, el Gobierno autonómico no ha informado de todos los servicios afectados, pero entre otros, no se puede acceder a Clicsalud+, al proceso de matriculación en educación o a las licitaciones.

Aplicación ClicSalud+ en un terminal móvil / Jorge Jiménez / ECA

Alternativas en el Ayuntamiento

Ante la caída del sistema, el Ayuntamiento de Córdoba informa de que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los registros y oficinas previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. El Registro Electrónico General de la AGE es el punto común para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no se ajusten a procedimientos administrativos ya contemplados en las correspondientes sedes electrónicas de las administraciones públicas que están integradas en el Sistema de Interconexión de Registros. Además, se puede contactar con el Ayuntamiento de Córdoba por los medios indicados en 'Atención Ciudadana'.