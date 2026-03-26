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El cadáver hallado en el entorno de Torre de la Barca podría ser el del cordobés desaparecido hace un mes

La Policía apunta a Juan V. E. como posible identidad del cuerpo, a falta de las pruebas dactilares que lo confirmen definitivamente

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca

Manuel Murillo

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La investigación del cadáver hallado este martes en Torre de la Barca apunta a que podría tratarse de Juan V. E., el varón desaparecido el pasado 28 de febrero en Córdoba.

Así lo han indicado fuentes de la Policía Nacional a este periódico. No obstante, para confirmar plenamente la identidad será necesario practicar las pruebas dactilares correspondientes y cotejarlas con la base de datos.

Cartel del desaparecido.

Cartel del desaparecido. / CÓRDOBA

Hallazgo del cadáver

El cuerpo fue localizado el martes 24 de marzo, en torno a las 14.00 horas, por un viandante en la desembocadura del arroyo de las Coronadas, una zona alejada del núcleo urbano y con escasa actividad. El hallazgo se comunicó inicialmente a la Guardia Civil, que desplazó una patrulla al lugar. Tras comprobar que el punto se encontraba dentro de la demarcación de la Policía Nacional, dio aviso a este cuerpo y permaneció custodiando la zona hasta su llegada.

Posteriormente acudieron bomberos para rescatar el cadáver y ponerlo a disposición de la Policía Judicial y del forense, responsables de las diligencias, en un operativo en el que también participaron efectivos de Policía Local.

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca / Manuel Murillo

El cuerpo presenta un avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que podría llevar fallecido varios días. Tras la autopsia, los primeros indicios apuntan a que no presenta signos de violencia. La investigación se centra ahora también en reconstruir las circunstancias para determinar cómo llegó el cadáver hasta ese enclave.

Noticias relacionadas y más

Un mes desaparecido

Juan V. E. es un cordobés de 58 años, de 1,70 metros de estatura, complexión delgada, pelo negro y ojos marrones, que se desplazaba habitualmente en bicicleta, según la descripción difundida por la asociación SOS Desaparecidos. Su familia denunció la desaparición el 2 de marzo, tras no poder localizarlo desde el día 28. Desde entonces, la Policía había mantenido activos distintos dispositivos de búsqueda en la ciudad.

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