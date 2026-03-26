El Ayuntamiento de Córdoba estudiará el impacto integral de la Base Logística del Ejército de Tierra en la ciudad

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba aprobará el próximo lunes un expediente de contratación para la redacción y elaboración del estudio integral del impacto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba. En una nota de prensa, el gobierno municipal ha informado este jueves de que este contrato tiene por objeto regular la contratación de los servicios de asistencia técnica y consultoría para la realización y elaboración de un estudio del que se desprenda "un análisis actualizado, riguroso y detallado del impacto integral que está suponiendo para Córdoba la implantación de la BLET", así como una prospección de los escenarios a futuro. El plan de impacto fue una propuesta del grupo municipal del PSOE para asegurar que el desarrollo económico y social que generará esta infraestructura llegue a toda la ciudad.

En su nota de prensa, el gobierno indica que el estudio tendrá que incluir la determinación, evaluación y cuantificación de los efectos de dicha implantación en sus distintas dimensiones, desde económicas, a industriales, pasando por los ámbitos urbanos, de ordenación territorial y del suelo, de movilidad y transporte, de empleo y de formación del talento, entre otros.

Una referencia "estratégica" para el Ayuntamiento

La teniente de alcalde delegada de Economía y Hacienda, Blanca Torrent, ha indicado que el estudio “servirá como referencia estratégica para el Ayuntamiento de Córdoba, actuando como documento base para la planificación, la toma de decisiones y el seguimiento de la implantación de la BLET”.

Terrenos de La Rinconada donde se levantará la BLET. / MANUEL MURILLO

De manera general, el estudio deberá tener un carácter multidimensional y ofrecer una visión integrada del impacto global de la BLET, incluyendo en su contenido un análisis cuantitativo y cualitativo de contexto actual y prospectivo de la situación, un desarrollo de modelos de evaluación econométricos y territoriales avanzados, un enfoque en sostenibilidad, innovación y gobernanza multinivel y una alineación con los objetivos de la planificación estratégicas definidos en la Agenda Córdoba y los ODS.

Tal y como figura en el expediente de contratación que se aprueba el próximo lunes, la BLET constituye uno de los proyectos de mayor dimensión estratégica impulsados en Córdoba en las últimas décadas. El informe indica que debe considerarse un proyecto tractor de primera magnitud, con capacidad para influir de manera decisiva en el futuro económico, social, formativo y territorial de Córdoba.

Por ello, ”este impacto, por su alcance y complejidad, requiere una evaluación integral, rigurosa y multidisciplinar que permita comprender la dimensión real del proyecto, cuantificar sus efectos y anticipar sus implicaciones a corto, medio y largo plazo, a la vez que nos va a permitir orientar la planificación y la toma de decisiones estratégicas por parte de todos los agentes y entidades implicados”, ha manifestado Blanca Torrent.

Planificar políticas públicas

El objetivo es que el Ayuntamiento disponga de un estudio de impacto sólido y multidimensional, contrastado y actualizado para planificar políticas públicas, inversiones municipales y actuaciones urbanas vinculadas a su despliegue, garantizando una adecuada coordinación entre administraciones y la alineación con estrategias supramunicipales e interinstitucionales. Asimismo, busca identificar oportunidades de desarrollo económico en sectores clave para la generación de empleo o detectar y mitigar impactos negativos o necesidades de adaptación en movilidad, servicios públicos, vivienda o infraestructuras.

Terrenos de La Rinconada donde se levantará la BLET. / Manuel Murillo

Presupuesto

El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad total de 87.752,73 euros, IVA incluido, y la duración del mismo será de seis meses desde el día siguiente a la formalización. El alcance espacial del estudio deberá abarcar, como mínimo, los siguientes ámbitos territoriales:

Municipio de Córdoba

Área Metropolitana Funcional, conforme a criterios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (flujos de movilidad, área laboral integrada)

Corredor logístico regional: Córdoba–Sevilla–Jaén–Málaga

Ámbitos de interacción directa: polígonos industriales existentes y previstos; plataformas logísticas e intermodales e infraestructuras viarias y ferroviarias de conexión estratégica.

En cuanto al alcance temporal, el análisis incluirá tres horizontes prospectivos:

Corto-medio plazo: 2026–2030

Medio-largo plazo: 2030–2040

En cuanto a ámbitos temáticos obligatorios, el adjudicatario analizará, de manera exhaustiva, el impacto de la BLET en los siguientes ámbitos: