El Ayuntamiento de Córdoba abre en breve el plazo para inscribirse en sus rutas guiadas gratuitas para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Córdoba abrirá en breve el plazo de inscripción para sus Rutas y visitas guiadas por Córdoba, que este año estrenan 7 nuevos paseos y duplica las rutas que han tenido más éxito en los años anteriores. La delegada de Mayores, Eva Contador, ha explicado este jueves las novedades de este programa gratuito dirigido a mayores de 60 años que se celebra en primavera y otoño aprovechando la bondad de las temperaturas.

Rutas y visitas guiadas por Córdoba se celebrará del 13 de abril al 23 de abril, en horario de mañana y tarde (hay rutas a las 10 y las 17 horas). En cada una de estas salidas pueden apuntarse unas 30 personas y cada persona solo podrá disfrutar de un máximo de dos rutas. Se quiere, de este modo, ampliar las posibilidades de que sean más los cordobeses que disfruten de este programa municipal con alta demanda y hasta lista de espera.

Eva Contador ha explicado que todas las rutas están centradas en la zona histórica de Córdoba y que se han duplicado las que más demanda han tenido en años anteriores. De este modo, las visitas de La huella del agua en la historia de Córdoba y el Templo Romano se harán por partida doble. Además, se mantienen las dedicadas a contar la historia del Círculo de la Amistad; el Convento de Capuchinos, sus patios y jardines; la Córdoba romana; una ruta de la historia de los templarios de Córdoba; otra sobre el legado arquitectónico de la saga de los Hernán Ruiz y una más para conocer de cerca el Museo de Bellas Artes.

Estancia del Círculo de la Amistad. / FRANCISCO GONZALEZ

Novedades

Entre las novedades que se han incorporado al programa del Ayuntamiento están las rutas para conocer el nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral, abierto recientemente; otra sobre nombres de personajes ilustres con calles de Córdoba; una ruta para conocer los barrios de San Pedro y la Magdalena; otra más para descubrir la Córdoba del obispo Osio; un recorrido sobre personajes ilustres olvidados y una ruta más teatralizada por los conventos de la ciudad. Asimismo, se ha programado una visita al Molino de la Albolafia para conocer los vestigios marinos del antiguo Mar Tetis, que en su día cubrió lo que hoy es Córdoba.

La delegada de Mayores y Participación Ciudadana, Eva Contador. / RAFAEL MELLADO

Inscripción

Todos aquellos que quieran participar en el programa de Rutas y visitas guiadas tendrán que hacer una inscripción previa del 6 al 10 de abril. En concreto, tendrán que enviar un WhatsApp al 644145932 y serán atendidos en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Te cuento Córdoba es la empresa de guías especializados encargada de cada una de las rutas, que suelen tener entre una hora y dos horas de duración. Todas son gratuitas.