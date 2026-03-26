De 190 a 300 euros, el coste de vestir a un nazareno esta Semana Santa en Córdoba: "Los precios y la mano de obra han subido"

Vestirse de nazareno en la Semana Santa de Córdoba es una tradición muy arraigada, pero también implica un desembolso que, aunque contenido en algunos productos, sí refleja el encarecimiento general de los costes de producción.

La principal diferencia de precio está en la túnica. Desde La Clámide Púrpura sitúan el coste del hábito entre 140 y 250 euros, sin incluir complementos. El precio final depende de varios factores. Lo más importante, la tela. El terciopelo eleva el coste, pero agregarle una capa también hace que se incremente. A este importe hay que sumarle unos 50 euros adicionales en complementos, lo que sitúa el total habitual entre los 190 y 300 euros.

Esta tienda especializada, que recibe pedidos de la capital, la provincia e, incluso, de otras ciudades, explica que este año se ha notado el incremento del coste de los materiales y de la mano de obra, que adolece, entre otras cosas, la subida de la luz. "Los precios y la mano de obra han subido", aseguran. Y eso ha repercutido en el precio final, aunque "no tanto como podría".

Nazarenos de la Hermandad del Rescatado el Domingo de Ramos de 2025. / A. J. GONZALEZ

Precios estables en los complementos

Desde otro de los negocios que se dedican a este sector en la ciudad, Todo Cofrade, aseguran que no han notado una subida significativa en los precios de los complementos básicos.

Actualmente, los artículos más habituales se mantienen en las mismas cifras. Un capirote cuesta entre 8 y 16,5 euros, dependiendo si es de cartón o de rejilla. Unos guantes salen por 3 euros. Y las zapatillas por 16 euros de esparto o 15 euros de lona.

Nazarenos de La Misericordia. / Francisco Fernández

La tradición se mantiene

A pesar de este contexto, la demanda no cae. Desde La Clámide Púrpura señalan que siguen recibiendo encargos como habitualmente tanto de nazarenos como de costaleros y hasta de personas que simplemente quieren adquirir incienso o algunos de los productos que ofrecen esta y otras tiendas.

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