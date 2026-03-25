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Las viviendas turísticas de Córdoba esperan una ocupación para Semana Santa similar a la del año pasado

La asociación del sector no alude a pérdidas de reservas porque no haya AVE con Málaga

Turistas por el Puente Romano.

Turistas por el Puente Romano. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) ha presentado hoy en Córdoba su nuevo comité provincial y ha realizado un balance de la evolución del sector y de los principales retos normativos y de convivencia que afronta la vivienda de uso turístico en la ciudad. También se han aportado datos sobre la ocupación que esperan estos alojamientos para la Semana Santa, después de que parte del sector haya alertado de pérdidas por la falta de conexión de AVE con Málaga y de Málaga con Madrid.

Desde Avvapro no hacen referencias a pérdidas de reservas y lo que señalan es que se barajan "unas previsiones de ocupación similares a las del año pasado para Semana Santa". El vocal delegado de Avvapro en Córdoba, Luis Varela, sí ha señalado que "estamos en un momento clave para consolidar un modelo de vivienda turística profesional, reconocido institucional y plenamente integrado en la ciudad".

Los datos de las viviendas turísticas en Córdoba

Según los datos que maneja la asociación, Córdoba tiene un peso importante dentro del mercado andaluz de este sector. Tiene, según estas cifras, unas 3.600 viviendas de uso turístico en la provincia, que suman más de 18.000 plazas de alojamiento, y un crecimiento de la demanda del 36% tras la pandemia. Para el presidente de Avvapro, Juan Cubo, "Córdoba es una plaza clave para la asociación y queremos que el sector siga desarrollándose desde la profesionalización, la calidad y la convivencia en los barrios".

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Rueda de prensa de la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro), celebrada en el Círculo de la Amistad. / A. J. GONZÁLEZ

Regulación "con proporcionalidad"

Avvapro también ha reiterado su disposición a colaborar con Junta y ayuntamientos para compatibilizar desarrollo turístico y calidad de vida, defendiendo "regulación sí, pero con proporcionalidad y seguridad jurídica". La asociación insiste en que el modelo de turismo que se consolide en Córdoba en los próximos años debe "combinar calidad de vida para los residentes, una experiencia excelente para los visitantes, viabilidad para las empresas y profesionales del sector y un desarrollo turístico sostenible".

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