Previsiones
Las viviendas turísticas de Córdoba esperan una ocupación para Semana Santa similar a la del año pasado
La asociación del sector no alude a pérdidas de reservas porque no haya AVE con Málaga
La Asociación de Apartamentos y Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) ha presentado hoy en Córdoba su nuevo comité provincial y ha realizado un balance de la evolución del sector y de los principales retos normativos y de convivencia que afronta la vivienda de uso turístico en la ciudad. También se han aportado datos sobre la ocupación que esperan estos alojamientos para la Semana Santa, después de que parte del sector haya alertado de pérdidas por la falta de conexión de AVE con Málaga y de Málaga con Madrid.
Desde Avvapro no hacen referencias a pérdidas de reservas y lo que señalan es que se barajan "unas previsiones de ocupación similares a las del año pasado para Semana Santa". El vocal delegado de Avvapro en Córdoba, Luis Varela, sí ha señalado que "estamos en un momento clave para consolidar un modelo de vivienda turística profesional, reconocido institucional y plenamente integrado en la ciudad".
Los datos de las viviendas turísticas en Córdoba
Según los datos que maneja la asociación, Córdoba tiene un peso importante dentro del mercado andaluz de este sector. Tiene, según estas cifras, unas 3.600 viviendas de uso turístico en la provincia, que suman más de 18.000 plazas de alojamiento, y un crecimiento de la demanda del 36% tras la pandemia. Para el presidente de Avvapro, Juan Cubo, "Córdoba es una plaza clave para la asociación y queremos que el sector siga desarrollándose desde la profesionalización, la calidad y la convivencia en los barrios".
Regulación "con proporcionalidad"
Avvapro también ha reiterado su disposición a colaborar con Junta y ayuntamientos para compatibilizar desarrollo turístico y calidad de vida, defendiendo "regulación sí, pero con proporcionalidad y seguridad jurídica". La asociación insiste en que el modelo de turismo que se consolide en Córdoba en los próximos años debe "combinar calidad de vida para los residentes, una experiencia excelente para los visitantes, viabilidad para las empresas y profesionales del sector y un desarrollo turístico sostenible".
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel