Comercio de cercanía
La Viñuela celebrará el 11 de abril su Shopping Hill con sorteos, degustaciones y actividades durante todo el día
El evento, que se concentrará en la avenida de Jesús Rescatado, incluirá un showcooking de Thermomix, un concurso de salmorejo y actividades infantiles
La Viñuela celebrará el próximo sábado 11 de abril la octava edición de su Shopping Hill, una jornada que reunirá regalos, sorteos, degustaciones, actuaciones para todos los públicos y una amplia oferta de productos en los más de medio centenar de establecimientos del barrio.
El presidente del centro comercial abierto de La Viñuela, Manuel Calvo, ha presentado este martes el programa de actividades, que se desarrollará entre las 11.00 y las 02.00 horas del sábado al domingo. Antes, Calvo ha agradecido el apoyo de asociaciones, hermandades y centros educativos del entorno en una edición que, debido a las obras en la zona, se concentrará únicamente en la avenida de Jesús Rescatado. “Es una fecha muy importante para los comercios”, ha subrayado, defendiendo que iniciativas como esta sirven para “demostrar que el comercio de cercanía sigue muy activo” y que La Viñuela continúa siendo “un foco de interés de compra para todo tipo de artículos”.
Actividades familiares y dinamización comercial
La programación arrancará a las 11.00 horas en uno de los dos escenarios instalados en Jesús Rescatado con propuestas gastronómicas, entre ellas un showcooking a cargo de Thermomix y un concurso al mejor salmorejo. A lo largo de la jornada se sucederán actuaciones musicales, animación y actividades participativas.
De forma paralela, ambos escenarios —ubicados este año en Jesús Rescatado como novedad por las obras— acogerán de manera alterna exhibiciones, espectáculos de magia y nuevas actuaciones musicales, completando una agenda pensada para todos los públicos.
El evento incluirá también actividades infantiles, con talleres, juegos y cuentacuentos organizados en colaboración con centros educativos y colectivos del barrio, además de una exposición de coches clásicos. En el apartado comercial, se han previsto incentivos a las compras como un sorteo de premios valorados en 500 euros y acciones participativas como el bingo comercial.
Apoyo institucional
Por su parte, el concejal delegado de Mercados y Comercio, Julián Urbano, ha puesto en valor el trabajo de la asociación comercial y ha subrayado que Córdoba “ha tomado conciencia de la importancia del comercio de cercanía”. “Para el Ayuntamiento es sumamente importante que zonas como esta demuestren que están vivas”, ha recalcado, reiterando el apoyo municipal a este tipo de iniciativas.
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