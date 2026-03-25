Urbanismo presentará tres alternativas distintas del futuro PGOM de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba presentará hasta tres alternativas distintas del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el documento que guiará el urbanismo futuro de la ciudad. De esas alternativas, una será la que se impondrá. Así lo ha avanzado este miércoles el gerente de la GMU, Julián Álvarez, antes de participar en unas jornadas técnicas sobre las modificaciones que se introducirán en las normas urbanísticas actuales, unos cambios que se mantendrán cuando ese futuro PGOM sustituya de forma definitiva al actual PGOU.

Según ha concretado Álvarez, con respecto a ese futuro plan general, ahora mismo se está llevando a cabo la parte de evaluación ambiental que se espera que concluya para este mismo verano. Cuando esto finalice, Urbanismo comenzará a trabajar en las distintas alternativas que se quieren presentar del PGOM. Serán, ha asegurado el gerente de Urbanismo, “unas alternativas de la ciudad del futuro y tendremos que optar por una de esas alternativas posibles”.

Los cambios normativos

En cuanto a los cambios normativos cuyo inicio se ha dado ahora, Álvarez espera que puedan estar aprobados “en el marco del verano”. Primero se abrirá un periodo de participación, toda vez que en la redacción de los cambios presentados ya se ha contado con Construcor o varios colegios profesionales.

El gerente de la GMU de Córdoba, Julián Álvarez, durante su participación en las jornadas técnicas. / CÓRDOBA

Pese a que la modificación va ligada a una innovación del PGOU, esto no quiere decir que cuando este plan general ya no esté vigente las normas también vayan a dejar de estarlo. Lo que ha explicado Álvarez es que el PGOM “no tiene por qué desarrollar una ordenanza de edificación”, que es realmente lo que son las normas urbanísticas.

Es decir, que este cambio de normas, que apuesta por una simplificación normativa y por introducir conceptos de habitabilidad y sostenibilidad, seguirá vigente cuando empiece a funcionar el PGOM, más allá de que se puedan introducir cambios en un futuro.