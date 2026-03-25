Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas deberán contar con dormitorios más grandes marcan el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también te contamos la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano como novedad de la oferta turística. Además, la Diputación de Córdoba ha arpobado un presupuesto de 522 millones de euros para 2026.

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