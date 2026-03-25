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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los cambios urbanísticos en la vivienda, la apertura nocturna de museos y el presupuesto de la Diputación para 2026 centran nuestra crónica de la tarde

Barrio de la huerta de Santa Isabel

Barrio de la huerta de Santa Isabel / Chencho Martínez

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas deberán contar con dormitorios más grandes marcan el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también te contamos la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano como novedad de la oferta turística. Además, la Diputación de Córdoba ha arpobado un presupuesto de 522 millones de euros para 2026.

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