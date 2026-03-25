La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los cambios urbanísticos en la vivienda, la apertura nocturna de museos y el presupuesto de la Diputación para 2026 centran nuestra crónica de la tarde
Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas deberán contar con dormitorios más grandes marcan el desarrollo urbanístico de la ciudad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también te contamos la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano como novedad de la oferta turística. Además, la Diputación de Córdoba ha arpobado un presupuesto de 522 millones de euros para 2026.
- URBANISMO | Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas ya deberán tener los dormitorios más grandes
- TURISMO | Los museos municipales abrirán por la noche en verano, una novedad de la oferta turística cordobesa
- PRESUPUESTOS | La Diputación de Córdoba aprueba un presupuesto de 522 millones para 2026
Además, también destacamos:
Tema del día
- Las nuevas normas urbanísticas también impulsarán una Córdoba más verde en los espacios privados: así serán los cambios
- Urbanismo presentará tres alternativas distintas del futuro PGOM de Córdoba
Semana Santa
- Alta demanda en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba con casi todas las sillas vendidas
- La pro-hermandad de la Salud sale en procesión el Jueves de Pasión: horario e itinerario completo
- Lucena retoma los trámites para que su Semana Santa tenga el recnocimiento de Interés Turístico Nacional
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento de Córdoba busca un jefe de Policía Local: solo un candidato se presenta al puesto
- Un cadáver sin identificar, en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia: la Policía trata de reconstruir qué ocurrió en Torre de la Barca
- Un trabajador de la construcción, herido al descargar escombros con una grúa en una obra
- El Ayuntamiento de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para las fiestas populares de 2026
Tribunales
- Juicio por intento de asesinato en Córdoba: "Mamá, no llores más, que no estás sola"
- La jueza insta a Adif a aclarar los cambios de carril en la zona del accidente de Adamuz
Provincia
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
- La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel