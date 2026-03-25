La actualidad del miércoles 25 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La previsión de las reservas turísticas en Semana Santa, la promoción de Córdoba en Madrid y la investigación de robos en Nuevo Poniente centran nuestro boletín informativo de este miércoles
La Semana Santa en Córdoba registra una caída de las reservas en hoteles y restaurantes, aunque las casas rurales logran resistir. Es el titular que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también contamos cómo la ciudad se promociona en Madrid con la novedad de la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano. Además, traemos otra novedad en la página de sucesos con tres robos en viviendas de Nuevo Poniente, cometidos a plena luz del día y sin apenas dejar rastro, que ya investiga la policía.
- PREVISIONES | Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten
- TURISMO | Córdoba se vende en Madrid con la novedad de la apertura de los museos municipales en las noches de verano
- SUCESOS | A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente
Además, también destacamos:
Semana Santa
- Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet: Córdoba se prepara para una primavera "más cálida de lo normal"
- REPORTAJE | Bandas procesionales de Córdoba, un laboratorio de creatividad musical al servicio de la devoción
Córdoba ciudad
- ANÁLISIS | Juanma Moreno activa el botón electoral en Andalucía: Córdoba se prepara para una cita con las urnas en el Mayo Festivo
- Urbanismo formaliza con Vimpyca la licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel
- El espectáculo nocturno del Alcázar regresará por fin a Córdoba el 1 de mayo
Sucesos
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Una persona fallecida al salirse de la carretera el vehículo en el que circulaba en Cardeña
- Vecinos de Lucena relatan el impacto del crimen de la calle Cesteros: "Cuidó de su hija y de su nieto mientras pudo"
Provincia
- La Diputación de Córdoba renueva el cheque bebé: requisitos, plazo y cómo solicitar la ayuda de 600 euros
- Las obras para evitar inundaciones en la carretera Montilla-Montalbán arrancarán en menos de un mes: nuevo puente y corte de la CO-4207
Deportes
- Iván Ania se hace fuerte en El Arcángel: esto necesitaron los anteriores técnicos para ser destituidos en el Córdoba CF
- Graci Iáñez emociona en la Guzmán El Bueno con una victoria tras superar un cáncer
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea
- La Junta finaliza la mejora del Camino Mozárabe en la vía pecuaria Córdoba-Granada a su paso por la Laguna del Salobral
- Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
- Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel
- Un hombre de 42 años, herido grave en un accidente en la carretera A-339 en Priego