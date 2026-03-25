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La actualidad del miércoles 25 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La previsión de las reservas turísticas en Semana Santa, la promoción de Córdoba en Madrid y la investigación de robos en Nuevo Poniente centran nuestro boletín informativo de este miércoles

Terrazas de bares y restaurantes llenas.

Terrazas de bares y restaurantes llenas. / AJ González / COR

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Semana Santa en Córdoba registra una caída de las reservas en hoteles y restaurantes, aunque las casas rurales logran resistir. Es el titular que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también contamos cómo la ciudad se promociona en Madrid con la novedad de la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano. Además, traemos otra novedad en la página de sucesos con tres robos en viviendas de Nuevo Poniente, cometidos a plena luz del día y sin apenas dejar rastro, que ya investiga la policía.

Además, también destacamos:

Semana Santa

Córdoba ciudad

Sucesos

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