La Semana Santa en Córdoba registra una caída de las reservas en hoteles y restaurantes, aunque las casas rurales logran resistir. Es el titular que abre nuestro boletín de este miércoles 25 de marzo, en el que también contamos cómo la ciudad se promociona en Madrid con la novedad de la apertura nocturna de los museos municipales durante el verano. Además, traemos otra novedad en la página de sucesos con tres robos en viviendas de Nuevo Poniente, cometidos a plena luz del día y sin apenas dejar rastro, que ya investiga la policía.

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