Accidente laboral
Un trabajador de la construcción herido en Córdoba al descargar escombros con una grúa en una obra
CCOO Córdoba denuncia que el camión grúa utilizado no estaba habilitado para esas tareas
Un trabajador de la construcción ha resultado herido este miércoles en Córdoba mientras descargaba escombros con un camión grúa en una obra de la capital.
Según señala CCOO Córdoba, el accidente se produjo cuando el empleado realizaba maniobras para descargar una cuba de escombros con un camión grúa que, según el sindicato, no está autorizado para este tipo de operaciones. El trabajador sufrió una lesión en la mano.
CCOO ha lamentado lo ocurrido y ha advertido de que este tipo de actuaciones, además de ser “ilegales”, no estarían contempladas en el Plan de Riesgos de la obra. En este sentido, el sindicato se pregunta “quién se va a hacer responsable” de un accidente “que no está contemplado en el Plan de Riesgos” precisamente porque, insiste, “un camión grúa no puede mover una cuba de escombros desde altura”.
El sindicato recuerda, además, que el colectivo de operadores de grúa mantiene un conflicto laboral desde hace 21 días, con movilizaciones para exigir mejoras retributivas.
Este accidente se produce, además, después de que la patronal Construcor haya rechazado la propuesta presentada la semana pasada por la parte social para tratar de desbloquear el conflicto, en el marco de una huelga que, según CCOO, continúa activa desde hace tres semanas.
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