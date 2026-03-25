El petróleo sigue a la baja y el precio de la gasolina se congela en Córdoba: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El anuncio de Trump, que aplaza 5 días los ataques a centrales eléctricas de Irán tras "conversaciones productivas" con el régimen, mantiene el precio del petróleo en caída, con el precio barril brent por debajo de los 100 dólares, marcando 96,52 dólares a primera hora de este miércoles.

Esto sumado a la aplicación de la rebaja del IVA del combustible, tiene por primera vez un reflejo en los surtidores de las gasolineras de Córdoba, donde el precio de la gasolina y el diesel se mantiene invariable por primera vez en las últimas 24 horas desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo y de la situación del estrecho de Ormuz.

Así, este miércoles 25 de marzo se mantiene el precio medio del litro de gasolina 95 1,699 euros, así como el diésel, que sigue en la misma marca que el martes, 1,839 euros el litro.

Todo ello a la espera de la evolución de la guerra y a la espera del tradicional repunte de los precios con la llegada de la primera gran escapada del año, con las vacaciones de Semana Santa que comienzan para muchos este viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, y alcanzará su pico la semana que viene a partir del Jueves Santo, momento en el que se esperan millones de desplazamientos por carretera.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación de servicio. Diario CÓRDOBA oferece los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que cuentan el combustible más económico en la capital y la provincia, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este miércoles 25 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,459 y 1,939, con una diferencia de 48 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,640 y 2,039 euros, con una diferencia de 40 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 44 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,459 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,489 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,489 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 31 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,679 euros.

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,679 euros

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,679 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 48 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Enerplus (Lucena). Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,465 euros.

F. del Moral (Rute). Avenida Blas Infante s/n. Precio: 1,469 euros

Plenergy (Fernán Núñez). Avenida Juan Carlos I. Precio: 1,469 euros

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 40 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: