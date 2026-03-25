Semana Santa en Córdoba: caen las reservas en hoteles y restaurantes, pero las casas rurales resisten

Las previsiones turísticas para la Semana Santa en Córdoba confirman un escenario preocupante, con una caída significativa de las reservas y niveles de ocupación tanto en hoteles como en restaurantes muy alejados de los habituales en estas fechas, según ya vaticinan las distintas asociaciones del sector y tras dos primeros meses del año muy malos en materia turística por la afectación de los trenes tras el accidente de Adamuz y las sucesivas borrascas, que también mantienen interrumpida la conexión con Málaga.

En este sentido, la hostelería señala que las reservas están entre un 20% y un 25% por debajo de 2025. Según el presidente de Hostecor, Jesús Guerrero, las encuestas realizadas a unos 300 establecimientos señalan que el 80% presenta peores datos que el año pasado, con especial incidencia en zonas como la Judería. Pese a todo, el sector confía en que las reservas de última hora puedan aliviar parcialmente la situación en los bares.

Por su parte, y según los datos del sector hotelero, la ocupación presenta una evolución irregular y contenida a lo largo de toda la semana. Arranca el Domingo de Ramos con un 43,38%, sube al 52,26% el día 30 y alcanza el 56,45% el 31 de marzo, Martes Santo. El 1 de abril se mantiene en el 55,39%, pero vuelve a caer el 2 de abril, Jueves Santo, hasta el 46,40%. El mejor dato se registra el viernes con un 60,69%, aunque posteriormente desciende al 46,55% el 4 de abril y cierra el periodo el domingo con un 42,03%.

En conjunto, son cifras muy por debajo del entorno del 90% que suele alcanzarse en los días clave. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Elena Rizos, advierte de que la situación "pinta muy mal" y que incluso podría empeorar con el paso de los días, a pesar de la tendencia a las reservas de última hora. Asegura, además, que un contexto como este "no se recuerda" en campañas anteriores de Semana Santa. Rizos ha aprovechado para asegurar que no ha habido subidas de precios, que "se mantienen en niveles propios de una semana normal de temporada alta".

En el caso de las casas rurales, la Semana Santa en Córdoba sí refleja ya una mejor ocupación, especialmente de jueves a domingo, aunque todavía queda margen para alcanzar el lleno habitual. Así lo destaca Juan José García, presidente de Emcotur, la asociación que agrupa al colectivo y que aglutina a unos 120 establecimientos. García apunta que el tiempo favorable invita a los viajeros de última hora a completar sus planes, por lo que el sector confía en que los últimos días logren consolidar una Semana Santa completa y con buena demanda.

Preocupación entre los guías turísticos y el Ayuntamiento

Por otra parte, los guías turísticos también alertan de una situación muy preocupante de cara a la Semana Santa, que califican directamente como "muy floja". La presidenta la Asociación Profesional de Guías Intérpretes de Turismo (APIT), Wallada de la Mata, aseguró en entrevista con este periódico que, desde 2017, nunca habían vivido una campaña con tan poca actividad. A esta caída de la demanda se suma la incertidumbre internacional, especialmente por la situación en Estados Unidos y el impacto de los aranceles y el clima político generado por Donald Trump, que está afectando a uno de los principales mercados emisores. Según explica, se están produciendo cancelaciones para la primavera y, lo más preocupante, una notable ausencia de reservas de cara al otoño.

El alcalde, José María Bellido, también ha mostrado su preocupación por las previsiones de cara a la Semana Santa, señalando que los primeros indicadores no son positivos. En concreto, ha explicado que las reservas en viviendas de uso turístico se sitúan actualmente en torno al 50%, cuando lo habitual en estas fechas sería alcanzar cerca del 90% en los días clave. Bellido ha advertido de que el contexto sigue siendo complejo y que, de no mejorar la conectividad por tren, podría tener un impacto importante en uno de los periodos turísticos más relevantes del año para la ciudad.