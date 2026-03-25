Los próximos barrios de Córdoba donde las viviendas ya deberán tener los dormitorios más grandes

Uno de los principales cambios que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) quiere introducir en las normas urbanísticas que funcionan en la ciudad es el de hacer viviendas con estancias más grandes. Sobre todo, se ganará espacio en los dormitorios, que sumarán dos metros cuadrados a los ya establecidos. Pero también se introduce un nuevo concepto, el del diámetro mínimo que tendrá que alcanzarse en otras estancias, como son las cocinas y los salones. A ello se suma, además, que los pasillos tendrán que ser más anchos y los garajes.

La intención de la GMU es, según ha dicho este miércoles su gerente, que las modificaciones puedan entrar en vigor este verano. Esto quiere decir que lo que se construya a partir del momento en que la innovación sea definitiva ya deberá hacerse con las nuevas medidas. ¿Dónde estarán principalmente esas viviendas?

Los futuros barrios de Córdoba con los cuartos más grandes

Ahora mismo en Córdoba hay dos barrios en desarrollo, aunque uno va más adelantado que otro. El primero es Huerta de Santa Isabel Oeste, un enorme plan donde tendrán cabida más de 3.600 viviendas y que ahora se está urbanizando. Todas esas viviendas que se construyan, tanto de régimen libre como de VPO, van a tener que aplicar las nuevas mediciones.

Urbanización del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. / MANUEL MURILLO

El otro más próximo a ser una realidad es el PP-O2 o Ciudad Jardín de Poniente 2, un barrio que se extenderá al lado de la carretera de Trassierra, detrás del ya asentado San Rafael de la Albaida. A estos dos barrios se sumarán otras tantas promociones sueltas y otras zonas que se desarrollarán a futuro, como son el barrio Puerta de Córdoba, el PP-O3 (Ciudad Jardín de Poniente 3) o la zona del antiguo Urende. En todos y cada uno de ellos las viviendas ya deberán cumplir con los requisitos actualizados.

Las nuevas medidas de las estancias

Las habitaciones simples pasarán de tener un mínimo de 6 metros cuadrados a tener 8, mientras que las dobles pasarán de 10 a 12. En ambos casos, se añade el requisito del círculo de 2,50 metros de diámetro para garantizar la funcionalidad de estas estancias. Por ejemplo, una habitación muy alargada, pero muy estrecha, puede llegar a tener los 12 metros cuadrados que se piden, pero no valdrá si no se puede trazar una circunferencia de 2,50 metros.

Imagen de archivo de un dormitorio. / CÓRDOBA

Las nuevas normas no ganan metros directos ni para salones ni para cocinas, pero sí introducen el concepto del diámetro. En el caso de los salones, ese diámetro mínimo que se garantice debe ser de 3,30 metros, mientras que los metros mínimos se quedan igual: 14 metros para salones en viviendas de un dormitorio, 16 para las que tengan dos dormitorios, 18 para las de tres dormitorios y 20 para las que tengan más de tres dormitorios.

En las cocinas, el diámetro a garantizar será de 1,5 metros, con un mínimo de metros que se mantiene igual que ahora: 7 metros para las cocinas sin terraza-lavadero y 5 metros para las que sí lo tienen. En cuanto a la superficie de dichas terrazas-lavadero, se mantiene en al menos 2 metros cuadrados.