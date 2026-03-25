A plena luz del día y sin apenas dejar rastro: la Policía investiga tres robos en viviendas de Nuevo Poniente

Tres robos, a plena luz del día y con un patrón que inquieta: entrar, llevarse lo de valor que se encuentren y salir sin apenas dejar señales. La Policía Nacional de Córdoba investiga tres asaltos en viviendas de un mismo bloque del barrio de Nuevo Poniente, en las inmediaciones del Hospital Quirón, ocurridos en la mañana del viernes 20 de marzo.

Joyas, dinero y electrodomésticos

Según relata uno de los afectados, el robo se produjo mientras los vecinos hacían su vida con normalidad. Una o varias personas accedieron al interior de tres pisos situados en el mismo rellano de un edificio. El golpe más importante fue el de Javier, al que le sustrajeron alrededor de 4.000 euros entre dinero en efectivo, joyas y electrodomésticos. Lo que más le desconcierta no es solo la cantidad, sino la forma: “Entraron, robaron y dejaron todo tal cual estaba”, explica, aún sorprendido por la limpieza con la que actuaron, sin revuelo y sin levantar sospechas.

Un bloque de viviendas de la zona. / Manuel Murillo

De hecho, en su casa no se dieron cuenta de inmediato. Fue más tarde, en un gesto cotidiano, cuando saltaron las alarmas. “Mi mujer fue a echar mano de uno de los electrodomésticos. Al ver que no lo encontrábamos, nos pusimos a buscar y descubrimos que faltaba otro aparato, dinero y algunas joyas”, cuenta apesadumbrado. Ese detalle —la ausencia detectada por casualidad— es, para él, lo que resume el golpe: no hubo señales evidentes, no hubo desorden, solo notaron que algo faltaba.

Javier reconoce que el episodio le ha dejado muy tocado. Dice que él no siente miedo, pero sí nota el impacto en casa. “Mi mujer y mis hijas están inquietas. Al final, cuando entran en tu casa te sientes vulnerable”, resume. Según añade, la Policía le ha trasladado que podría tratarse de “bandas itinerantes”, un tipo de delincuencia que se mueve por barrios y ciudades buscando golpes rápidos.

Sin levantar sospecha

Otro de los domicilios afectados es el de Javier Millán y su pareja, una pareja joven que vive de alquiler. En su caso, la sorpresa llegó al regresar a casa: se encontraron con agentes en el edificio y con movimiento en el rellano. “Al principio pensé que no nos habían entrado”, recuerda. Pero con el paso de las horas —y revisando con calma—, detectaron faltas. Días después confirmaron que se habían llevado la funda del joyero de su pareja, los AirPods y algo de dinero. Las joyas, por suerte, la joven las llevaba puestas, lo que evitó un perjuicio mayor.

Imagen de archivo de la Policía Nacional. / CÓRDOBA

Millán intenta ponerlo en perspectiva, aunque reconoce el mal trago. “Se podrían haber llevado los ordenadores, colonias y cosas de más valor”, comenta, aliviado dentro de lo malo. “Hemos pasado un mal rato, pero ha sido poco para lo que podría haber ocurrido”, añade. Esa idea se repite entre varios vecinos: más allá del valor material, pesa la sensación de que alguien ha estado dentro, sin permiso, en un espacio íntimo.

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Fuentes policiales señalan que se han presentado tres denuncias y que la investigación está abierta desde el primer momento. Por ahora no ha trascendido si actuó una sola persona o varias, aunque en los domicilios se ha constatado forzamiento de las cerraduras para acceder al interior. La Policía trabaja para determinar el recorrido exacto de los autores y si los robos están conectados con otros episodios similares registrados en la ciudad.