Las nuevas normas urbanísticas también impulsarán una Córdoba más verde en los espacios privados: así serán los cambios

La modificación de las normas urbanísticas que están en vigor en Córdoba buscan varias claves: una ciudad más habitable, rehabilitación del parque inmobiliario más antiguo y viviendas más cómodas. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha organizado este miércoles unas jornadas técnicas para contar los principales cambios de la normativa, cuyo proceso ya se ha iniciado y podría concluir este mismo verano. El director técnico de la GMU, Luis Valdelomar, ha sido uno de los encargados de explicar los pormenores de estos cambios, apuntando que el concepto de una Córdoba más verde toma peso en los documentos.

Con el anillo verde -la red de parques que rodea a la ciudad- como pivote y elemento de identidad dentro de las normas, se deja claro la Córdoba que se busca: adaptada al cambio climático, más amable, con más zonas verdes y que pueda afrontar, al menos en parte, el incremento de las temperaturas al que se ve sometida.

Pero hacer una ciudad más verde no depende únicamente de las administraciones y, por lo tanto, no puede traducirse solo en el espacio público. Por esto mismo, algunos de los cambios que se introducen en el articulado tienen que ver con conceptos medioambientales a aplicar en los edificios privados.

Luis Valdelomar, durante su intervención en las jornadas. / A. J. GONZÁLEZ

Los espacios privados, cada vez más verdes

La redacción renovada introduce criterios, a veces de obligado cumplimiento y otras como mera recomendación, a la hora de ejecutar los residenciales y sus zonas comunes. Por ejemplo, cuando una planta sótano (cocheras y garajes) se ocupe al 100% para poder llegar al número mínimo de aparcamientos que hay que tener, se deberán ajardinar (en contraprestación) los espacios libres interiores al menos al 50% de lo que se ha sobrepasado la superficie de ocupación del sótano. El objetivo, tener más zonas verdes en las zonas comunes de los residenciales y evitar una pavimentación excesiva.

A modo de recomendación, se propone también que los patios de luces estén ajardinados. Además, se añade con respecto a la normativa vigente que, entre otras cosas, que no podrán destinarse al estacionamiento de vehículos a motor.

Medidas similares se aplicarán también a viviendas unifamiliares, no solo a residenciales de pisos. Por ejemplo, en las condiciones de ordenación de estas viviendas se establece que la parte no ocupada de la parcela que no se destine a la implantación de las construcciones e instalaciones, "estará ajardinada y presentará una superficie permeable en su mayor parte, prohibiéndose su pavimentación completa".

Imagen de archivo de un patio de luz de un bloque de pisos. / CÓRDOBA

Otros cambios para los residenciales de viviendas

Ya fuera del tema de las zonas verdes y ajardinadas y para potenciar obras necesarias y a veces sobrevenidas que hay que hacer en las zonas comunes de los residenciales, la norma introduce varios cambios interesantes. Los más importantes tienen que ver con el cómputo de la edificabilidad, es decir, qué elementos entran o no en la superficie útil que se contabiliza de estos edificios.

Con la nueva norma, no computarán los aseos de las piscinas comunes o las salas de ocio que suele haber en algunos de estos bloques. Tampoco entrarán en el cómputo ni las garitas de control de acceso ni los cuartos de basura. Valdelomar ha puesto como ejemplo la intención de una comunidad ya existente que quiera poner una garita tras haber sufrido varios robos. Ahora mismo, si tienen la edificabilidad cubierta, no podrían hacer, con la nueva norma sí se permitirá.