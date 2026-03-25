Juanma Moreno activa el botón electoral en Andalucía: Córdoba se prepara para una cita con las urnas en el Mayo Festivo

El anuncio del presidente Juanma Moreno, sobre la convocatoria de elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo ha cogido a algunos partidos en Córdoba con el pie cambiado. A 52 días de la cita con las urnas, la mayoría no tiene hecho el trabajo que más tensiona a las formaciones políticas: la confección de las listas. Y el calendario electoral que deshoja la margarita aprieta: los partidos solo tienen hasta los primeros días de abril (del 8 al 13 de abril) para presentar sus listas provinciales con una Semana Santa de por medio. En la capital, los comicios y la campaña electoral, cuyo pistoletazo de salida será el 1 de mayo, coincidirán con las Cruces de Mayo y el Concurso de Patios, las citas del Mayo Festivo que más visitantes atraen a la ciudad.

Juanma Moreno ha activado el botón electoral con los vientos de los sondeos a su favor y con el reto de retener la mayoría absoluta de la que goza desde 2022. En frente tendrá a un Vox empoderado por los últimos resultados (sobre todo en Extremadura y Aragón y apuntando a un estancamiento en Castilla La Mancha), a un PSOE asomándose al precipicio electoral con vértigo, pero convencido de que puede movilizar a sus electores como hizo en las últimas generales, y a unas izquierdas divididas de momento en tres candidaturas: Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía (las dos últimas, en Córdoba, sin prácticamente estructura).

Los partidos

El Partido Popular de Córdoba celebró este lunes su comité ejecutivo provincial, presidido por el secretario general andaluz, Antonio Repullo, y el presidente provincial, Adolfo Molina, quienes subrayaron las bondades de la llamada vía andaluza, el alegato a favor de la moderación que encarna Juanma Moreno. A él confiarán prácticamente toda la campaña, que quieren alejar al máximo de la bronca nacional y del cara a cara con Pedro Sánchez para frenar a Vox. Los socialistas, por contra, ya han anunciado que será muy destacada la presencia del presidente del Gobierno en la campaña andaluza, convencidos de que les beneficia justo lo contrario.

Juanma Moreno, con la vaca de Añora que le trajo suerte en la anterior campaña. / Rafa Alcaide

En el PSOE, el proceso para la confección de listas se iniciará con una consulta a las agrupaciones de la provincia, aunque será la ejecutiva socialista la que decida quiénes serán los que irán en la plancha. En el PSOE llevan ya meses en campaña electoral permanente, prácticamente desde que María Jesús Montero fue proclamada candidata a la Junta de Andalucía en febrero de 2025. La secretaria de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, celebra la convocatoria adelantada de elecciones y observa en el anuncio de Juanma Moreno la reacción ante "un cambio de tendencias" para el PSOE apuntado en las últimas elecciones de Castilla La Mancha.

Isabel Ambrosio y Rafi Crespín, en la sede del PSOE la noche electoral del 2022. / MANUEL MURILLO

Vox, por su parte, tampoco tiene a fecha de hoy candidato andaluz, aunque fuentes del partido dan por hecho que repetirá Manuel Gavira. La egabrense y portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán (a quienes algunas voces también colocan en Andalucía), explicó este martes que será el Comité Ejecutivo Nacional el que designe al cabeza de lista, si bien habló de Gavira como "un fantástico candidato". La presidencialista marca de Santiago Abascal presentó hace cuatro años por Córdoba a Alejandro Hernández, aunque después de lo ocurrido con Paula Badanelli en los últimos comicios locales (la entonces número 1 en el Ayuntamiento y hoy presidenta provincial fue relegada al número 2 de la lista por una desconocida, Yolanda Almagro, que terminó dimitiendo a mitad del mandato), nada es descartable en este partido.

Alejandro Hernández (Vox), en la noche electoral. / Oscar Barrionuevo

La delantera la cogieron los partidos que conforman Por Andalucía, con Izquierda Unida a la cabeza, que tienen nuevo candidato regional, el coordinador federal de IU Antonio Maíllo, y provincial, Rosa Rodríguez. Por contra, la coalición de izquierdas sigue sin saber si Podemos acudirá con ellos a las urnas en Andalucía, como hicieron aunque por los pelos hace cuatro años, o si lo harán por separado disgregando más aún el voto del electorado de izquierdas.

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, y Rosa Rodríguez, en Córdoba. / AJ González / COR

Hace cuatro años

En las elecciones del 2022, se presentaron un total de 15 candidaturas en la provincia (22 partidos y cinco coaliciones en el conjunto de Andalucía), pero solo cuatro obtuvieron representación: PP, PSOE, Vox y Por Andalucía. El PP logró en Córdoba su máximo histórico con la incorporación de 7 diputados al Congreso andaluz, de los 12 que hay en juego en la provincia, 4 más de los que lograron en 2018. El triunfo de los populares fue histórico, no solo para su marca (que superó los resultados de Javier Arenas en 2012 con 5 parlamentarios), sino también en términos absolutos, ya que empataron a diputados, 7, con los logrados por el PSOE en su mejor registro de 2004, cuando recibieron 226.246 apoyos.

El PSOE solo logró tres escaños (Isabel Ambrosio, Antonio Ruiz y Ana Romero), uno menos que en la anterior convocatoria, siendo este su peor resultado. Mientras, Vox y la coalición de izquierdas Por Andalucía (José Manuel Gómez) obtuvieron un diputado cada uno. La candidatura de los populares es la que más cambios ha sufrido en estos años debido a los nombramientos en la administración andaluza, empezando por el del cabeza de lista, Jesús Aguirre, que fue nombrado presidente del Parlamento andaluz, o Adolfo Molina, que dejó su acta tras ser elegido delegado del Gobierno andaluz en Córdoba.