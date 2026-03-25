Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet: Córdoba se prepara para una primavera "más cálida de lo normal"

Córdoba se prepara para una primavera que, según los primeros pronósticos meteorológicos, podría ser ligeramente más cálida y seca de lo normal, aunque los expertos insisten en que las previsiones estacionales siempre deben tomarse con cautela. De hecho, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, remarca que este tipo de pronósticos trabaja con probabilidades y no certezas, y que los datos definitivos se ajustarán a medida que se acerquen las fechas clave.

Sin embargo, y en términos generales, sí adelanta que para los meses de abril y mayo se estima que hay un 50% de probabilidad de que las temperaturas sean "más cálidas de lo normal", mientras que un 20% de probabilidad apunta a días más frescos de lo habitual. En cuanto a la lluvia, las probabilidades indican un 40% de que esta primavera sea más seca y un 25% de que sea más húmeda. "Son tendencias generales, no certezas absolutas", aclara Juan de Dios del Pino, recordando que fenómenos concretos pueden variar de manera significativa.

Del Pino recuerda que, aunque las tendencias apunten a una primavera ligeramente más cálida y seca, "el tiempo puede cambiar y los datos se ajustarán a corto plazo", como suele hacer la Aemet. Esto implica que, para eventos como la Cata de Vino, las Cruces, los Patios o la Feria de Córdoba es recomendable seguir de cerca los pronósticos diarios más entrados ya esos meses.

Semana Santa de estabilidad

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, los pronósticos para las procesiones indican que la situación está condicionada por un anticiclón potente que se extiende desde el Atlántico hasta el centro de Europa, lo que bloquea la entrada de borrascas. No obstante, Del Pino señala que podría haber cierta inestabilidad puntual proveniente del Mediterráneo o del norte de África, aunque se espera que su impacto sea limitado en la región.

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Los pronósticos precisos para cada jornada de la Semana Santa -desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección- se publican con solo días de antelación en la Aemet. De momento, el Domingo de Ramos hará una temperatura que se moverá entre los 9 y los 20 grados, con algún intervalo nuboso , mientras el Lunes Santo serán de 6 y 22 grados, con solo un 15% de probabilidad de precipitaciones y nubes.