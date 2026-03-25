Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 25 de marzo de 2026

Conferencia

‘Entre el Mágreb y el Sahel: áfrica transahariana, de ida y vuelta’

Entre el Mágreb y el Sahel: África transahariana, de ida y vuelta, conferencia a cargo de Marta García Novo, de la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del ciclo Espacios Amaziges. Entrada libre.

CÓRDOBA. Auditorio de Casa Árabe. Samuel de los Santos Gener, 9. 19.00 horas.

Niños

Sesiones de lectura

Sesiones de lectura en las bibliotecas Levante y El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00 horas), con Rafa Blanes, Pilar Nicolás y Mequetrefe. Entrada libre.

CÓRDOBA. Bibl. Levante, El Higuerón y Poniente Sur. Varias. 17.00 y 18.00 horas.

Tramos de cuaresma

exaltación cofrade

Correrá a cargo de Blas Jesús Muñoz Priego, acompañado por la Banda Caído y Fuensanta. La entrada es libre.

CÓRDOBA. Fundación Cajasol. Avda. Ronda de los Tejares, 32. 20.00 horas.

Presentación

‘El profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret’

José María Zavala nos cuenta en su nueva novela histórica, El Profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret, cómo un oficial romano, Lucio Fedro, encargado de vigilar a Jesús de Nazaret, lo ve, relatando su visión trepidante y humana de la época. Se trata de un acto enmarcado en la Semana Santa de 2026.

CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad. Alfonso XIII, 14. 19.00 horas.

Inauguración

‘Averroes y la Córdoba de su tiempo’

Inauguración de la exposición Averroes y la Córdoba de su tiempo, con motivo del noveno centenario del nacimiento de Averroes. Se podrá visitar hasta el 26 de julio.

CÓRDOBA. Palacio de la Merced. Diputación de Córdoba. Plaza de Colón, 15. 20.00 horas.

8M

Actividades en el día internacional de las mujeres

Proyección de cortos por la Conciliación y la corresponsabilidad, a las 17.00, en el Centro Cívico Norte. Más allá del deber. Una visión feminista a la organización de cuidados es el documental que se podrá ver, a las 18.00, en el Centro Cívico Vallehermoso y a las 19.00 horas, en el salón de actos del CCM Poniente Sur, Las olas, teatro con la compañía Las Xirgu.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. CC. Norte, CC. Vallehermoso y CCM Poniente Sur. Varias. 17.00, 18.00 y 19.00 horas.

Charla

‘Creación escenográfica con inteligencia artificial’

Ignacio Mínguez hablará sobre el uso de la inteligencia artificial, en el programa Talento Capital y de cómo es una herramienta de apoyo en procesos de creación escenográfica. Se incluirán ejercicios de análisis crítico y una demostración en vivo de generación de escenografías a partir de texto.