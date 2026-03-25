El hospital Reina Sofía de Córdoba abre sus puertas a futuros especialistas internos residentes para mostrar su oferta formativa

Elegir una especialidad no es solo decidir a qué dedicar los próximos años, sino también encontrar el lugar donde empezar a construir el profesional que se quiere llegar a ser. Con esa idea como punto de partida, el hospital Reina Sofía ha celebrado hoy su novena jornada de puertas abiertas a los futuros especialistas internos residentes. La cita ha reunido a cerca de 150 personas para mostrarles, desde dentro y de primera mano, la realidad de un centro donde formación, asistencia e innovación avanzan de la mano.

El encuentro ha sido organizado por la Comisión de Docencia del centro, tiene como objetivo principal facilitar información detallada y orientar a los futuros especialistas internos residentes en la selección tanto de la especialidad como del centro donde realizarán su formación en esta nueva etapa profesional.

Recorrido por las unidades docentes del complejo sanitario

Durante toda la mañana, residentes de distintos años y tutores del hospital han recibido y guiado a los futuros profesionales en un recorrido por las unidades docentes del complejo sanitario. Los asistentes han podido conocer directamente las instalaciones y actividades diarias de cada unidad, además de recibir asesoramiento específico para ayudarles en la elección de la especialidad en la que se formarán en los próximos años.

Los futuros residentes inscritos en esta jornada proceden en su mayoría de Andalucía, aunque también de otras comunidades autónomas como Madrid, Castilla La Macha, Cataluña, Castilla y León, Navarra, Aragón, Valencia, Cantabria, Extremadura o Galicia así como de países como Argentina.

Se estima que comiencen a elegir centro el próximo mes de abril y, según destaca la vicepresidenta de la Comisión de Docencia, Lourdes Ladehesa, “queremos que los futuros especialistas puedan ver de primera mano cómo es la formación en nuestro hospital y que dispongan de toda la información necesaria para elegir con confianza. Por ello organizamos esta jornada, para ofrecer a los aspirantes una visión directa y real del hospital, de sus servicios y de las oportunidades formativas que encontrarán aquí”.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, María Jesús Botella, también estuvo presente en este evento destacando “la idoneidad de actividades como ésta, que permite acercar a los futuros residentes la realidad asistencial y docente del Hospital Reina Sofía, facilitando una elección bien informada.”

Por su parte, el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, ha señalado que con esta jornada “queremos abrir las puertas del hospital a los futuros residentes y mostrarles un entorno en el que la formación se vive de forma muy ligada a la asistencia, la investigación y el trabajo en equipo.”

Stand de Enfermería en las novenas jornadas de puertas abiertas del hospital Reina Sofía de Córdoba. / CÓRDOBA

Novedades y stands informativos

Para dar a conocer toda esta información, el hospital ha instalado hoy más de 50 stands informativos sobre sus unidades docentes acreditadas para la formación de residentes. La mayor parte de ellos se ubican en el nivel -1 del Edificio de Consultas Externas, mientras que como novedad este año también se han instalado una decena de stands en la Plaza Nueva, ampliando así la presencia de esta jornada fuera del entorno estrictamente hospitalario y acercando la actividad a la ciudadanía.

Tras dos horas de intercambio, las personas que visitan el hospital han tenido la oportunidad de concertar visitas guiadas a las diferentes unidades para conocer sus instalaciones, su dinámica de trabajo y resolver cualquier duda de forma personalizada, con el objetivo de dar a conocer la oferta total disponible para este año, que será de 128 plazas, considerando el conjunto de todas las unidades docentes acreditadas, incluyendo este año como novedad la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias.

Otro aspecto destacado para los futuros residentes es la posibilidad de realizar rotaciones y adquirir formación especializada en técnicas y procedimientos específicos en centros de reconocido prestigio. En este contexto, 145 residentes de nuestro hospital llevaron a cabo estancias formativas en instituciones nacionales e internacionales durante el año 2025. Asimismo, nuestro hospital recibió a 208 residentes procedentes de otros centros españoles y a 5 especialistas internacionales en formación que realizaron una rotación externa.

El Hospital Universitario Reina Sofía se sitúa como un centro atractivo para los especialistas residentes, así como para la formación de pregrado, por la amplia variedad de técnicas y procedimientos que se llevan a cabo, y pone a disposición de los futuros especialistas toda su organización, recursos humanos, tecnología de vanguardia y una oferta asistencial de máxima calidad. Una figura clave en este sentido son los tutores: el hospital cuenta en la actualidad con 201 tutores de residentes responsables de guiar, supervisar y evaluar el proceso de aprendizaje durante su periodo de formación.