Hacienda constata "una mejora en el comportamiento tributario de los proveedores" tras requerir a los caseteros

Hacienda ha constatado "una mejora en el comportamiento tributario de los proveedores" de la Feria de Córdoba después de requerir información a los titulares de las casetas sobre las empresas contratadas para servicios como el montaje, la hostelería y la seguridad, y los costes y medios de pago, relativa a los años 2025 y 2024.

Esos datos le han permitido apreciar una mejoría en el cumplimiento tributario de esos proveedores durante el segundo trimestre de 2025 (cuando se celebra la fiesta) respecto del mismo periodo del 2024, según informa a este periódico.

La campaña de requerimientos, que ya se había efectuado en otras fiestas a nivel nacional como la Feria de Sevilla, sorprendió la primavera pasada a los promotores de la Feria de Mayo pocos días antes del inicio del evento. Hacienda aclaró que su objetivo es prevenir la economía sumergida. La información recabada permite comprobar si las empresas o profesionales declaran los impuestos del IVA, Sociedades y Renta.

Mejora del cumplimiento voluntario

Casi un año después de esta campaña, la AEAT confirma que "el objetivo de fomento del cumplimiento voluntario ha evolucionado positivamente", a la luz de las diferencias observadas en las tributaciones de los años 2024 y 2025. La actuación se encuadró, al igual que el resto de sus iniciativas, en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero, y dentro de este, en el área de fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.

En otros eventos de España, el requerimiento de información ha permitido detectar a proveedores que no estaban dados de alta por la actividad contratada; otros que no estaban de alta en ninguna actividad; empresas que han declarado cantidades muy diferentes de las que aparentemente generan sus servicios y otras entidades que han tributado correctamente.

Respecto a la Feria de Córdoba de 2025, la AEAT también precisa que perseguía "obtener información que se incorporará a nuestras bases de datos y servirá de base para futuros análisis y decisiones, sin que podamos concretar en ese momento cómo afectará esta información a futuras comprobaciones".

¿Habrá nueva campaña en 2026?

En cuanto a la posibilidad de que los caseteros cordobeses deban volver a informar de su contratación de servicios este año, la AEAT nunca anticipa el desarrollo de una campaña de requerimientos de información, pero no es habitual hacerlo todos los años.