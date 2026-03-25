Los fallecidos en Córdoba el miércoles 25 de marzo

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 26 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:

M.ª del Carmen Moyano Fernández

La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.

José M.ª Martínez Galán

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.

Isabel Madrid López

La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el Cementerio San Rafael.

Alberto Gómez Orellana

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La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio San Rafael.