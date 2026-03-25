Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 25 de marzo
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 26 de marzo, están previstas las siguientes inhumaciones:
M.ª del Carmen Moyano Fernández
La inhumación está prevista a las 11.30 horas en el Cementerio La Fuensanta.
José M.ª Martínez Galán
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el Cementerio La Fuensanta.
Isabel Madrid López
La inhumación está prevista a las 16.45 horas en el Cementerio San Rafael.
Alberto Gómez Orellana
La inhumación está prevista a las 18.15 horas en el Cementerio San Rafael.
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