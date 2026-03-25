Exposición en la Diputación: el legado de Averroes y la Córdoba de hace 900 años

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, abre sus puertas al legado de Averroes y acoge desde este miércoles, y hasta el próximo 26 de julio, la exposición Averroes y la Córdoba de su tiempo, una muestra comisariada por el profesor Juan Pedro Monferrer que forma parte del programa de actividades que se desarrolla con motivo del 900 aniversario del nacimiento del pensador.

La retrospectiva está organizada por la Universidad, cuenta con la colaboración de la propia Diputación, del Ayuntamiento de Córdoba, la Casa Árabe, el Museo Arqueológico de Córdoba y la Cátedra de Estudios Árabes.

Podrá visitarse en la Galería de Presidencia de la Diputación de Córdoba de lunes a viernes en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.

Una forma de acercarse al filósofo

Averroes y la Córdoba de su tiempo se compone de 47 piezas de cerámica, procedentes del Museo Arqueológico, además de por dos manuscritos cedidos por la Biblioteca Municipal. Podrán visionarse también copias de obras de Averroes, que permiten acercarse de manera directa a su pensamiento como jurista, científico, teólogo y filósofo.

Exposición de Averroes en la Diputación de Córdoba / Víctor Castro

El acto de apertura de la exposición ha permitido también dar a conocer una web en la que se centralizará toda la información del pensador, así como todas aquellas actividades y propuestas que, en torno al aniversario de su nacimiento, se pondrán en marcha en la ciudad de Córdoba. Podrá accederse a esta plataforma a través del siguiente enlace.

"Nos invita a sumergirnos en la Córdoba del siglo XII" Salvador Fuentes — Presidente de la Diputación de Córdoba

Durante el acto de inauguración de la exposición, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha afirmado que “nos encontramos ante un recorrido que nos invita a sumergirnos en la Córdoba del siglo XII y a redescubrir la figura de uno de los mayores pensadores de la historia en el mismo contexto en el que vivió y desarrolló su actividad”.

Según Fuentes, “este proyecto es también reflejo de una sólida unidad institucional, una alianza que demuestra que cuando las instituciones avanzan juntas, los proyectos adquieren una mayor dimensión y se convierten en verdaderos motores culturales y sociales”. “La muestra que hoy inauguramos nos descubre al pensador como ciudadano de una Córdoba vibrante, donde la vida cotidiana y la reflexión intelectual convivían de forma inseparable”, ha apostillado Fuentes.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido señalando que “este aniversario no es solo una mirada al pasado, sino una oportunidad para proyectarnos hacia el futuro. La conmemoración de Averroes debe servir como impulso para recuperar el papel de Córdoba y de Andalucía como espacios de referencia en el pensamiento, la ciencia y la innovación”.

Un proyecto colectivo

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha subrayado que la exposición “representa un esfuerzo colectivo por acercar a la ciudadanía no solo el legado intelectual del pensador, sino también el contexto histórico y cultural en el que desarrolló su obra”.

Asimismo, Torralbo ha querido destacar especialmente el trabajo del comisario de la muestra y profesor de la UCO Juan Pedro Monferrer, así como “la colaboración ejemplar entre todas las instituciones que han hecho posible esta exposición, un trabajo colectivo que demuestra que cuando sumamos esfuerzos somos capaces de construir proyectos de gran valor científico y divulgativo”.

Finalmente, Diego Copé, delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, ha recalcado “la importancia de acoger esta exposición con ambición y con el objetivo de seguir siendo una ciudad de cultura y pensamiento. Igualmente, reivindicar la figura de Averroes, más aún en el noveno centenario de su nacimiento, es una afirmación de lo que somos los cordobeses como tierra de libertad intelectual y humanismo”.