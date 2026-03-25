La consejera Rocío Díaz defiende en Córdoba la importancia estratégica de las carreteras para la economía y la cohesión territorial

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha defendido este miércoles que las carreteras son "algo profundamente estratégico", pues por ellas se mueve la economía, llegan los servicios y se construye la cohesión territorial.

Así lo ha destacado durante la inauguración en Córdoba del 6º Congreso Andaluz de Carreteras, organizado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) y promovido por la Junta de Andalucía, donde ha subrayado que estas infraestructuras sostienen el día a día y evidencian su importancia cuando fallan.

VI Congreso Andaluz de Carreteras / Víctor Castro

En el marco del congreso, bajo el lema La carretera, pulmón de movilidad, Díaz ha apelado al compromiso con la red autonómica de carreteras, destacando la necesidad de mantener en buen estado cada kilómetro para garantizar el progreso de Andalucía.

Respuesta ante incidencias y seguridad vial

La consejera también se ha referido al impacto del reciente tren de borrascas, recordando el plan activado para reparar incidencias y recuperar la normalidad. Este programa se basa en el compromiso con la seguridad vial, la movilidad y el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, ha agradecido la labor de los equipos de conservación y mantenimiento, fundamentales para mantener las vías en condiciones óptimas, y ha apostado por una movilidad sostenible, inteligente y segura, basada en la colaboración entre administraciones, empresas y profesionales.

La consejera Rocío Díaz en el congreso acompañada por el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan Francisco Lazcano. / CÓRDOBA

Un foro ante los retos del futuro

El congreso reúne hasta el viernes a cerca de medio millar de expertos que abordarán desafíos como la financiación de infraestructuras, la eficiencia energética, el uso de materiales sostenibles y la adaptación al cambio climático, en un contexto de crecientes exigencias para las redes viarias.

Organizado por la AEC y la Junta, el encuentro se estructura en sesiones centradas en los principales retos del sector, con la participación de empresas, administraciones y centros de investigación.