Un cadáver sin identificar, en avanzado estado de descomposición y sin signos de violencia: la Policía trata de reconstruir qué ocurrió en Torre de la Barca

La Policía Nacional de Córdoba continúa con la investigación del cadáver hallado en la tarde de este martes en el entorno de Torre de la Barca. El avanzado estado de descomposición del cuerpo, así como las hipótesis sobre cómo pudo llegar hasta ese punto, centran ahora las diligencias.

Según han explicado este miércoles fuentes policiales a Diario CÓRDOBA, el fallecido —un varón cuya edad aún no se ha podido determinar— presentaba un estado de descomposición muy avanzado, lo que indica que podría llevar muerto días, e incluso semanas, antes de ser localizado por un viandante en torno a las 14.00 horas del martes. Esta circunstancia dificulta por el momento su identificación.

Llegada del furgón del tanatorio a Torre de la Barca. / Manuel Murillo

Sin signos de violencia

El Instituto de Medicina Legal continúa con el proceso de identificación, centrado ahora en la toma de huellas dactilares para cotejarlas con la base de datos de la Policía Nacional. Tras la práctica de la autopsia, se ha determinado que la víctima no presenta signos de violencia.

La investigación sigue abierta y se dirige no solo a confirmar la identidad del fallecido y concretar la fecha y las circunstancias de la muerte, sino también a esclarecer cómo llegó el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado, junto a la desembocadura del arroyo de las Coronadas, una zona alejada del núcleo urbano y con escasa actividad. Por el momento se mantienen todas las hipótesis abiertas, tanto de su identidad como de lo que pudo ocurrir.

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional. / LOLA RUIZ

Hallado por sorpresa mientras caminaba

El hallazgo fue comunicado inicialmente a la Guardia Civil por la persona que caminaba por el entorno. Una patrulla se desplazó hasta el lugar y, tras comprobar que el punto se encontraba dentro de la demarcación de la Policía Nacional, dio aviso a este cuerpo y permaneció custodiando la zona hasta su llegada.

Posteriormente, acudieron bomberos para rescatar el cadáver y ponerlo a disposición de la Policía Judicial y del forense, responsables de las diligencias correspondientes, en un operativo en el que también participaron efectivos de Policía Local.