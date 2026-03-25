Bandas procesionales de Córdoba, un laboratorio de creatividad musical al servicio de la devoción

Córdoba cuenta con una larga tradición de músicos que han crecido y se han formado en las bandas procesionales, una legión de niños, adultos y mayores que cada año acompaña a las procesiones de Semana Santa con un género musical que vive un momento de máximo esplendor.

Desde hace cinco años, la mayoría de esas formaciones se han agrupado en la Unión de Bandas de Córdoba, cuyo presidente es Sebastián Giraldo, maestro de La Carlota y miembro de la banda de música de La Estrella. Estos días, los músicos apuran las horas de ensayo para conseguir la mejor interpretación de las piezas, entre las que brillarán entre 12 y 15 estrenos en un año especialmente prolífico, según Giraldo. "Cada una de nuestras ocho bandas presenta entre uno y tres estrenos, algo que se explica por la reciente evolución de la música procesional", comenta, "hace diez años esto sería impensable, como mucho se estrenaba una o ninguna y se aprovechaban mucho los estrenos de otras bandas para obtener repertorio nuevo". Hoy en día, añade, cada banda "quiere tener su propio estilo y encarga o compone sus propias marchas".

Ensayo de la Banda de la Sagrada Cena en Córdoba. / Víctor Castro

Junto a los estrenos, hay temas que no pueden faltar. En las bandas de música de Córdoba, Saeta cordobesa de Gámez Laserna es "todo un himno en la ciudad" junto a otras como "La Estrella sublime o Pasan los campanilleros, que son clásicos muy demandados", señala Giraldo. En agrupaciones musicales, "la más conocida es La saeta, adaptación de la canción de Serrat que todo el mundo espera en algún momento" y en Cornetas y Tambores, "el buque insignia es Requiem o Cristo del Amor".

Algunos de los estrenos de 2026

Devoción religiosa, fe y pasión por la música han dado forma a un auténtico laboratorio creativo que no deja de dar frutos. Y para muestra un botón. Las bandas de la Unión presentarán toda una gama de estrenos. En la banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Salud habrá tres: Silencio, Divina Sentenciay Humilde,mientras la Banda de Música La Estrella tocará por primera vez Alegría y Paz y Bien. La Agrupación Musical Cristo de Gracia presentará Camino de Juventud de Juan José Piedra y Juramento, de Javier Cebrero, además de la adaptación de Padre Nuestro, en ti creemos, también de Piedra. La Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta estrenará La soledad de José María Sánchez, dedicada a la soledad de San Cayetano. La Agrupación Musical Sagrada Cena, interpretará tres estrenos: María, primer sagrario, Cristo de la Luz y Regnum Christi, de Rafael Villén, y la Agrupación Musical Redención, Yo soy redención, de Alejandro Pedraza.

Ensayo de la banda del Cristo de Gracia, con la percusión al fondo. / Víctor Castro

En Córdoba hay en torno a una docena de bandas procesionales, que surgen "por la inquietud de personas vinculadas a una hermandad que desean acompañar a los titulares con música". Actualmente, no se concibe una banda con menos de 80 músicos y la media está en torno a un centenar, aunque varía si es de Cristo o de Virgen, estas últimas menos numerosas. Aunque hay colaboraciones y algunas bandas comparten puntualmente algún músico por necesidades del repertorio, lo habitual es que cada una tenga una plantilla estable. "Se trata de evitar que a última hora haya que comprometan la banda", explica Giraldo, aunque también admite que hay personas "a las que le gusta coleccionar gorras".

En todo tipo de eventos, incluidas bodas

Los músicos no cobran por actuar aunque eso no significa que las bandas toquen gratis. Los honorarios varían en virtud de muchas variables "en una horquilla de entre 1.200 y 12.000 euros dependiendo del día, tipo de procesión, tipo de banda, lugar donde haya que tocar, número de músicos y horas en la calle". No solo tocan en Semana Santa. "También damos conciertos en Navidad, de villancicos, y en la Cabalgata de Reyes, en pasacalles como el de la Batalla de las Flores y en las cruces de mayo" y, últimamente, "cada vez se estila más llevar una banda procesional en bodas". Lo dicho, la música procesional está de moda.