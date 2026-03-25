El Ayuntamiento de Córdoba busca un jefe de Policía Local: solo un candidato se presenta al puesto

Solo un candidato se ha postulado para ocupar el puesto de jefe de la Policía Local en Córdoba. A finales de febrero, el Ayuntamiento de Córdoba reactivó la búsqueda para cubrir una plaza que había quedado vacante en septiembre tras la marcha de Antonio Serrano. El puesto fue cubierto poco después de manera temporal por uno de los cuatro intendentes que hay en la Policía Local de Córdoba, Juan Díaz, que ha desempeñado las labores al frente de la jefatura este tiempo. Sin embargo, y aunque inicialmente se pensó que sería él quien se quedase de manera definitiva al frente del cuerpo y tras quedar desierta una primera convocatoria, la Delegación de Recursos Humanos y Salud Laboral retomó la convocatoria a principios de marzo y publicó las bases en busca de un intendente principal, es decir, una categoría que no tiene ninguno de los agentes de Córdoba.

De este modo, lo que el Ayuntamiento de la capital busca es un funcionario de otros cuerpos de seguridad con categoría igual o superior a la de intendente principal, que deberá estar en posesión de la titulación académica de acceso a la categoría. Concretamente, podrán participar en esta convocatoria los siguientes cuerpos y escalas: intendente principal de otros cuerpos de la Policía Local de Andalucía; comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, coronel del Cuerpo de la Guardia Civil y teniente coronel del Cuerpo de la Guardia Civil. Y con esas características se ha presentado una persona.

El alcalde, José María Bellido, y el intendente Juan Díaz, jefe de la Policía Local de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Propuesta de nombramiento

Cuando se publique la lista de admitidos y excluidos, se abrirá un plazo de alegaciones de 5 días. El nombramiento requerirá la propuesta del delegado de Seguridad, Jesús Coca, previo informe de la Subdirección General del área en el que se comprobará y valorará el cumplimiento de los requisitos de acceso así como los méritos siguiendo criterios objetivos de entre aquellos/as que aspiren al puesto de trabajo.

El puesto puede declararse desierto cuando ningún candidato reúna los requisitos de la convocatoria. Asimismo, se podrá proponer que se declare desierto, aun existiendo personal que reúna los requisitos, si considera que ninguno resulte idóneo para su desempeño. En última instancia será el alcalde de Córdoba, José María Bellido, el que nombre al jefe de la Policía Local.

Cuánto cobrará

Según las bases, el puesto de Jefe de la Policía Local de Córdoba recibirá un complemento específico de 34.259,54 euros, siendo el complemento de destino del nivel 28 y el tipo de provisión de libre designación con adscripción al grupo A1 Escala AE de funcionarios. Sus funciones específicas serán la organización, dirección, coordinación y supervisión de las distintas unidades y servicios del cuerpo de Policía Local de Córdoba.

Conforme a esos requisitos, fuentes de la Delegación de Recursos Humanos informan a este periódico que solo se habría presentado un candidato al puesto.