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Delegación de Fiestas y Tradiciones

El Ayuntamiento de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para las fiestas populares de 2026

El Consistorio cordobés financiará eventos que complementen el calendario festivo de 2026, fomentando la participación ciudadana y el beneficio social de las asociaciones

Actuación en el centro de Córdoba de una academia de baile flamenco, semillero de muchos artistas.

Actuación en el centro de Córdoba de una academia de baile flamenco, semillero de muchos artistas. / Toni Blanco

Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Fiestas y Tradiciones, abre este miércoles la convocatoria de subvenciones para el impulso de actividades relacionadas con las fiestas populares y tradicionales de Córdoba en el año 2026. La delegación que encabeza Julián Urbano destina a estas ayudas una cuantía global de 25.000 euros. Se trata de ayudas en concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro que organicen actividades que enriquezcan la oferta festiva con actuaciones musicales y de baile, jornadas gastronómicas, conferencias, actividades formativas, actividades destinadas a público infantil o convivencias asociativas.

La iluminación de la Feria de Córdoba al atardecer

La iluminación de la Feria de Córdoba al atardecer / A.J.González

El Consistorio subvencionará total o parcialmente los gastos correspondientes a estas actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 en el término municipal de Córdoba. Según las bases, para la concesión de las ayudas, las actividades festivas deberán complementar las fiestas populares o tradicionales del calendario de fiestas populares de Córdoba de 2026 o que se traten de actividades arraigadas; que sirvan para crear dinámicas de participación en las asociaciones y en las entidades que la organizan; que los ingresos que se generen con la organización de estos eventos redunden en beneficio de la propia asociación, en proyectos sociales o actividades socio-culturales para su comunidad y que tengan un carácter abierto, participativo y popular.

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Plazo de solicitudes

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Para facilitar la gestión administrativa y la cumplimentación de solicitudes, las entidades interesadas habrán de emplear con carácter obligatorio el formulario específico de solicitud publicado en la sede electrónica municipal.

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