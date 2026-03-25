El Ayuntamiento de Córdoba abre la convocatoria de subvenciones para las fiestas populares de 2026

El Ayuntamiento de Córdoba, a través de su Delegación de Fiestas y Tradiciones, abre este miércoles la convocatoria de subvenciones para el impulso de actividades relacionadas con las fiestas populares y tradicionales de Córdoba en el año 2026. La delegación que encabeza Julián Urbano destina a estas ayudas una cuantía global de 25.000 euros. Se trata de ayudas en concurrencia competitiva destinadas a asociaciones, entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro que organicen actividades que enriquezcan la oferta festiva con actuaciones musicales y de baile, jornadas gastronómicas, conferencias, actividades formativas, actividades destinadas a público infantil o convivencias asociativas.

La iluminación de la Feria de Córdoba al atardecer / A.J.González

El Consistorio subvencionará total o parcialmente los gastos correspondientes a estas actividades desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 en el término municipal de Córdoba. Según las bases, para la concesión de las ayudas, las actividades festivas deberán complementar las fiestas populares o tradicionales del calendario de fiestas populares de Córdoba de 2026 o que se traten de actividades arraigadas; que sirvan para crear dinámicas de participación en las asociaciones y en las entidades que la organizan; que los ingresos que se generen con la organización de estos eventos redunden en beneficio de la propia asociación, en proyectos sociales o actividades socio-culturales para su comunidad y que tengan un carácter abierto, participativo y popular.

Plazo de solicitudes

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de 20 días naturales a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Para facilitar la gestión administrativa y la cumplimentación de solicitudes, las entidades interesadas habrán de emplear con carácter obligatorio el formulario específico de solicitud publicado en la sede electrónica municipal.