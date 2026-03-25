Alta demanda en la carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba con casi 4.000 sillas vendidas

La carrera oficial de la Semana Santa de Córdoba encara su recta final con una alta demanda: del total de 3.921 sillas previstas, la mayoría ya están vendidas, mientras que los más de 400 palcos disponibles se encuentran prácticamente completos. Así lo ha detallado este miércoles el presidente de la Agrupación de Cofradías, Manuel Murillo, junto al delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano.

La instalación de la carrera oficial avanza según lo previsto y ante las miradas de cientos de turistas que pasean por el entorno de la Mezquita-Catedral. Se prevé que el montaje esté finalizado para el Viernes de Dolores, cumpliendo los plazos marcados. Murillo ha destacado que este año se han logrado acortar los tiempos de montaje, minimizando tanto la afección visual como las molestias para vecinos y visitantes. En este sentido, también se ha trabajado en una mayor integración de las estructuras, reduciendo su impacto en el entorno urbano.

Agentes de la Policía Local vigilan el entorno. / AJ González

Entre las principales novedades de esta edición figura el refuerzo de la accesibilidad, con nuevos palcos adaptados y espacios sin barreras que permiten un acceso más inclusivo a la carrera oficial. Asimismo, se han incorporado tramos específicos pensados para personas con trastorno del espectro autista, una medida que responde al objetivo de hacer la Semana Santa más accesible para todos los públicos.

El Ayuntamiento ha querido poner en valor el esfuerzo organizativo y la colaboración con la Agrupación, subrayando la importancia de esta infraestructura dentro del calendario festivo de la ciudad. Además, ha destacado el amplio dispositivo previsto para garantizar el correcto desarrollo de la semana, con cerca de 400 efectivos de la Policía Local, el apoyo de bomberos y la implicación de todos los servicios municipales, como limpieza o mantenimiento.

Como novedad, el centro de coordinación incorporará este año herramientas tecnológicas avanzadas, incluida inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar la gestión de flujos de personas y reforzar la seguridad durante los días de mayor afluencia.

Julián Urbano ha mostrado preocupación por la ocupación hotelera, que se sitúa por debajo de lo habitual para estas fechas, una situación que se atribuye en parte a las deficiencias en las infraestructuras de transporte. Pese a ello, las previsiones apuntan a una gran afluencia de público en las calles, en una de las celebraciones más importantes del año en Córdoba.