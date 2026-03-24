Vimpyca obtiene licencia para construir más de 250 VPO en el barrio cordobés de Huerta de Santa Isabel

La comisión de licencias que celebra este martes la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba dará un importante impulso a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, Vimpyca (entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro, son sede en Córdoba) obtendrá licencia para levantar dos residenciales que sumarán un total de 256 nuevas VPO.

En concreto, Vimpyca construirá las fases dos y tres del proyecto inmobiliario Jardín de la Almunia, que consta de tres promociones (la primera, con 131 pisos, ya en marcha) ubicadas en el barrio de Huerta de Santa Isabel Este.

Recreación de las tres fases de las promociones de Jardín de la Almunia I, II y III. / Vimpyca

Las nuevas fases

En el caso de las fases que obtienen licencia ahora, la dos cuenta con 75 viviendas, un local, 92 plazas de aparcamiento, 75 trasteros y áreas comunes.

La fase tres es la más numerosa de todas, pues constará de 181 viviendas de VPO, 194 plazas de aparcamiento, 75 trasteros y áreas comunes. Ambas fases, tanto la dos como la tres, se construirán en la calle Escritora Dulce María Loynaz, muy cerca del barrio de Miralbaida y al lado del instituto Casiana Muñoz Tuñón.

Construcción del residencial de VPO de Vimpyca, denominado Jardín de la Almunia. / Manuel Murillo

Lo que sí hay que tener en cuenta es que, según la web de la propia promotora, las viviendas están todas vendidas. En cuanto al precio, salieron desde 152.416 euros (IVA incluido).