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Urbanismo da licencia para otros dos bloques con casi 30 apartamentos turísticos en el centro de Córdoba

Los edificios se ubican en la calle Sevilla y en Ambrosio de Morales

Cartel de apartamentos turísticos en un edificio de Córdoba.

Cartel de apartamentos turísticos en un edificio de Córdoba. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba ha dado este martes licencia para dos nuevos proyectos de apartamentos turísticos en el centro de Córdoba. Esos dos proyectos se localizan en sendas céntricas calles de la ciudad y uno tendrá 15 apartamentos y el otro, 14.

Por un lado, se ha concedido calificación ambiental (paso previo a la licencia) para hacer apartamentos turísticos en la esquina de las calles Málaga y Sevilla, al lado de la plaza de las Tendillas. En este caso, el permiso lo solicitó Globaltecnia en diciembre del año pasado y el proyecto (redactado por los arquitectos Rafael Castelló y Soledad García) incluye 15 apartamentos.

Según la propia web del estudio de Castelló Arquitectura, la intervención será "respetuosa sobre el entorno y normativa patrimonial" y conllevará una "distribución optimizada de unidades y servicios para explotación alojativa".

Noticias relacionadas y más

Apartamentos turísticos en Ambrosio de Morales

En cuanto al otro permiso, se ha concedido calificación ambiental y de obra a la empresa Ingeniería y Creatividad para convertir en apartamentos turísticos el número 14 de la calle Ambrosio de Morales. Este proyecto, que corre a cargo de los arquitectos José María Barroso y Antonio Galisteo, constará de 14 apartamentos turísticos.

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