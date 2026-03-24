Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FP andaluzaCadáverSadeco S. SantaFernando SobrónVPO Huerta Santa IsabelFuturas viviendasMuerte violenta LucenaEscribanoCCF
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

La adaptación de la FP al mercado laboral, la investigación sobre el hallazgo de un cadáver en Torre de la Barca y los cambios en el tamaño de los dormitorios en las viviendas de nueva construcción en Córdoba centran nuestro crónica informativa de este martes 24 de marzo

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca

Hallan un cadáver en el entorno de Torre de la Barca / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Formación Profesional andaluza y su adaptación a un cambiante mercado productivo es el tema que abre nuestro portada en la tarde de este martes 24 de marzo, donde también informamos sobre un suceso de última hora: el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas, que está siendo investigado por la policía. Además, avanzamos las nuevas exigencias urbanísticas en Córdoba, que obligarán a que las futuras viviendas cuenten con dormitorios de mayor tamaño.

Además, también destacamos:

Tema del día

Córdoba ciudad

Tribunales y sucesos

Provincia

Noticias relacionadas

Campo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
  2. Córdoba celebrará unas jornadas para que el futuro profesorado recupere la memoria histórica y para 'superar el odio y el rencor
  3. La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
  4. Los barrios nuevos de Córdoba toman forma a la espera de completar sus servicios
  5. Condenado un sacerdote por golpear a un Policía Local en Cabra
  6. El precio del combustible se desploma en Córdoba tras la bajada del IVA: estas son las gasolineras más baratas para repostar
  7. Un motorista, herido grave tras un accidente múltiple en la ronda Oeste de Córdoba a la entrada del túnel de los Omeyas
  8. Adiós a José Zamora Fernández, 'El Rubio': el alma y la primera luz de cada mañana en Alcolea

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes

Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes

Escribano obtiene licencia para la ampliación de su fábrica en Córdoba TechPark

Escribano obtiene licencia para la ampliación de su fábrica en Córdoba TechPark

El espectáculo nocturno del Alcázar regresará por fin a Córdoba el 1 de mayo

El espectáculo nocturno del Alcázar regresará por fin a Córdoba el 1 de mayo

Así será la retransmisión de la Semana Santa de Córdoba: 21 cámaras, dron y 40 horas de 'streaming'

Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba: "En la tragedia (de Adamuz) tenemos que ver cómo han respondido todos"

Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba: "En la tragedia (de Adamuz) tenemos que ver cómo han respondido todos"

«El pequeño ni se enteró»: los bomberos rescatan en minutos a un bebé tras quedar encerrado en un coche en Ciudad Jardín ante la desesperación de sus padres

«El pequeño ni se enteró»: los bomberos rescatan en minutos a un bebé tras quedar encerrado en un coche en Ciudad Jardín ante la desesperación de sus padres

Ocho de cada diez alumnos que estudia FP en Andalucía lo hace en la pública

Ocho de cada diez alumnos que estudia FP en Andalucía lo hace en la pública
Tracking Pixel Contents