La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
La adaptación de la FP al mercado laboral, la investigación sobre el hallazgo de un cadáver en Torre de la Barca y los cambios en el tamaño de los dormitorios en las viviendas de nueva construcción en Córdoba centran nuestro crónica informativa de este martes 24 de marzo
La Formación Profesional andaluza y su adaptación a un cambiante mercado productivo es el tema que abre nuestro portada en la tarde de este martes 24 de marzo, donde también informamos sobre un suceso de última hora: el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas, que está siendo investigado por la policía. Además, avanzamos las nuevas exigencias urbanísticas en Córdoba, que obligarán a que las futuras viviendas cuenten con dormitorios de mayor tamaño.
- La FP andaluza afronta su adaptación a un cambiante mercado productivo
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas
- Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes
Además, también destacamos:
Tema del día
Córdoba ciudad
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Tribunales y sucesos
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Provincia
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Campo
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