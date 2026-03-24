La Formación Profesional andaluza y su adaptación a un cambiante mercado productivo es el tema que abre nuestro portada en la tarde de este martes 24 de marzo, donde también informamos sobre un suceso de última hora: el hallazgo de un cadáver en el entorno de Torre de la Barca, junto al arroyo de las Coronadas, que está siendo investigado por la policía. Además, avanzamos las nuevas exigencias urbanísticas en Córdoba, que obligarán a que las futuras viviendas cuenten con dormitorios de mayor tamaño.

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