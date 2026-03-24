Juanma Moreno ha convocado las elecciones andaluzas para el próximo domingo 17 de mayo, marcando el inicio del calendario político en la comunidad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 24 de marzo, en el que también abordamos los esfuerzos de Córdoba por paliar la falta de conexión de AVE con Málaga mediante el uso de fondos de contingencia, el impulso de carreteras y acciones de promoción. Además, recogemos el balance de la Denominación de Origen Los Pedroches, que ha precintado más de 79.000 jamones y paletas procedentes de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico.

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