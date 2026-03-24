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La actualidad del martes 24 de marzo

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La convocatoria electoral andaluza, las medidas para paliar la falta de AVE con Málaga y el balance de la DO Los Pedroches centran nuestro boletín

Votación en Córdoba en las últimas elecciones andaluzas.

Votación en Córdoba en las últimas elecciones andaluzas. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Juanma Moreno ha convocado las elecciones andaluzas para el próximo domingo 17 de mayo, marcando el inicio del calendario político en la comunidad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 24 de marzo, en el que también abordamos los esfuerzos de Córdoba por paliar la falta de conexión de AVE con Málaga mediante el uso de fondos de contingencia, el impulso de carreteras y acciones de promoción. Además, recogemos el balance de la Denominación de Origen Los Pedroches, que ha precintado más de 79.000 jamones y paletas procedentes de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico.

Además, también destacamos:

Elecciones andaluzas

Córdoba ciudad

Tribunales

Empleo

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