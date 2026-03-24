La actualidad del martes 24 de marzo
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La convocatoria electoral andaluza, las medidas para paliar la falta de AVE con Málaga y el balance de la DO Los Pedroches centran nuestro boletín
Juanma Moreno ha convocado las elecciones andaluzas para el próximo domingo 17 de mayo, marcando el inicio del calendario político en la comunidad. Es la noticia que abre nuestro boletín de este martes 24 de marzo, en el que también abordamos los esfuerzos de Córdoba por paliar la falta de conexión de AVE con Málaga mediante el uso de fondos de contingencia, el impulso de carreteras y acciones de promoción. Además, recogemos el balance de la Denominación de Origen Los Pedroches, que ha precintado más de 79.000 jamones y paletas procedentes de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico.
- Juanma Moreno convoca las elecciones andaluzas para el domingo 17 de mayo
- Uso de fondos de contingencia, impulso de las carreteras y promoción: Córdoba intenta paliar la falta de AVE con Málaga
- La Denominación de Origen Los Pedroches precinta 79.102 jamones y paletas de 20.000 cerdos de bellota 100% ibérico
Además, también destacamos:
Elecciones andaluzas
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Tribunales
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Empleo
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Provincia
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Deportes
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