El litro de gasolina experimenta este martes un repunte pese a la rebaja del IVA: estas son las gasolineras más baratas en Córdoba

El anuncio de Trump, que aplaza 5 días los ataques a centrales eléctricas de Irán tras "conversaciones productivas" con el régimen, han tenido un reflejo directo en el precio del petróleo con una caída del barril brent por debajo de los 100 dólares, marcando 98,80 dólares a primera hora de este martes.

El descenso en el precio del petróleo no tiene efectos, sin embargo, en el precio del litro de gasolina en Córdoba, donde pese a la aplicación de la rebaja del IVA del combustible y la caída del brent, el coste vuelve a subir ligeramente este martes 24 de marzo en el caso de la gasolina 95, el precio medio del litro pasa del 1,680 euros de este lunes a 1,699. Por el contrario, continúa bajando el diésel, que pasa de 1,860 euros a 1,839 en las últimas 24 horas, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica

En el caso de Córdoba, el precio medio del litro de gasolina 95 ha pasado de 1,80 el viernes a 1,68 este lunes; mientras que el diesel pasa de 1,94 a 1,86 euros el litro.

Todo ello a la espera de la evolución del conflicto en Oriente Próximo y de la situación del estrecho de Ormuz, y el tradicional repunte de los precios con la llegada de la primera gran escapada del año, con las vacaciones de Semana Santa que comienzan para muchos este viernes 27 de marzo, Viernes de Dolores, y alcanzará su pico la semana que viene a partir del Jueves Santo, momento en el que se esperan millones de desplazamientos por carretera.

Surtidores de gasolina. / José Luis Roca

Ante la fluctuación de precios, muchos conductores buscan la gasolinera más económica para repostar. El precio de la gasolina en Córdoba varía según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este martes 24 de marzo.

En el caso de la gasolina 95, la horquilla de precios oscila entre 1,459 y 1,939, con una diferencia de 48 céntimos entre la más y la menos económica. Mientras que en el caso del diesel, los precios están entre 1,640 y 2,039 euros, con una diferencia de 40 céntimos.

Gasolineras baratas en Córdoba capital

Gasolina 95

En Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 44 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Enerplus (Avenida Las Lonjas s/n). Precio: 1,459 euros.

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,459 euros

Plenergy (Polígono Carretera Palma del Río s/n). Precio: 1,459 euros

Gasóleo A

En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 38 céntimos entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:

Petroprix (Avenida Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,649 euros

Petroprix (Calle Ingeniero Juan de la Cierva, 44). Precio: 1,649 euros

Ballenoil (Avenida de Libia, 34). Precio: 1,649 euros

Las gasolineras más baratas de la provincia

Gasolina 95

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 48 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:

Enerplus (Lucena). Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1,465 euros.

Plenergy (Fernán Núñez). Avenida Juan Carlos I. Precio: 1,465 euros

Plenergy (Lucena). Calle Concha Lago s/n. Precio: 1,465 euros

Gasóleo A

En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 40 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia: