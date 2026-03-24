Así será la retransmisión de la Semana Santa de Córdoba: 21 cámaras, dron y 40 horas de 'streaming'

El Cabildo Catedral de Córdoba desplegará esta Semana Santa uno de los mayores operativos técnicos y humanos de los últimos años para retransmitir en directo la Semana Santa de Córdoba, con el objetivo de llevar cada detalle de la celebración a todo el mundo. Con un equipo formado por 125 profesionales y más de 40 horas de emisión en streaming, la institución refuerza su apuesta por una cobertura audiovisual de referencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Las retransmisiones podrán seguirse en directo a través de redes sociales y del canal de YouTube de Catedral TV, donde se ofrecerá una cobertura completa del paso de las hermandades por la carrera oficial y, de forma muy especial, por el interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba, uno de los momentos más emblemáticos y buscados por los aficionados a la Semana Santa cordobesa. Además, la señal será compartida con más de 20 televisiones, multiplicando su alcance y posicionando a Córdoba como un destino clave en el calendario cofrade.

Más de una veintena de cámaras por el recorrido

El despliegue técnico será uno de los grandes atractivos de este año. Contará con 21 cámaras distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido, incluyendo nuevos puntos de grabación tanto en el exterior de la Carrera Oficial como dentro del templo, lo que permitirá ofrecer imágenes inéditas y perspectivas únicas. A ello se suma el uso de dron para captar espectaculares tomas aéreas, consolidando una realización moderna y de alta calidad que mejora la experiencia del espectador.

Como gran novedad, el periodista Jesús Cabrera se incorpora como responsable de la retransmisión, aportando su experiencia y su conocimiento de la Semana Santa de Córdoba. Estará acompañado por Francisco Pérez Jiménez y un completo equipo de comentaristas -Juan Carlos Jiménez, Elena Murillo, Raúl Muñoz, Alejandro Aguilar y Ángel Varo- que enriquecerán la emisión con análisis, historia y narración en directo. Además, se realizarán entrevistas desde distintos puntos de la Carrera Oficial, acercando al espectador testimonios y protagonistas en tiempo real.

La programación arrancará incluso antes del Domingo de Ramos, adelantándose a la Semana Santa con retransmisiones desde la Semana de Pasión. El miércoles a las 21.15 horas se emitirá el paso de la Prohermandad de la Quinta Angustia por la Catedral, mientras que el viernes a las 20.45 horas será el turno de la Fraternidad de la Providencia. Ya el Domingo de Ramos, la cobertura comenzará a las 11.45 horas con la hermandad de la Entrada Triunfal, dando inicio a una intensa semana de emisiones continuadas.

Además de las procesiones, el Cabildo ofrecerá en directo los principales actos litúrgicos que se celebran en el templo, como la Misa de Palmas, la Misa Crismal del Martes Santo, los Santos Oficios del Jueves y Viernes Santo, la Vigilia Pascual y la Misa del Domingo de Resurrección, reforzando así la dimensión religiosa de la Semana Santa cordobesa.

La cobertura se completará con un seguimiento digital en tiempo real a través de redes sociales, con vídeos, contenidos exclusivos y galerías fotográficas diarias que se publicarán en la web oficial, permitiendo a los usuarios revivir los mejores momentos de cada jornada.

Importante dispositivo de seguridad

Todo este despliegue contará además con un importante dispositivo de seguridad, integrado por más de 40 profesionales, que garantizará el correcto desarrollo de los actos, especialmente durante el paso de las hermandades por la Mezquita-Catedral, uno de los puntos con mayor afluencia de público.

Con este ambicioso operativo, el Cabildo refuerza su compromiso de difundir la Semana Santa de Córdoba, potenciar su proyección internacional y facilitar que miles de personas puedan vivirla en directo desde cualquier lugar.