Sadeco despliega un dispositivo especial con 77 empleados y 120 papeleras para la limpieza de Córdoba en Semana Santa

Sadeco, la empresa municipal de limpieza de Córdoba, desplegará durante la Semana Santa un dispositivo especial que este año va a contar con 77 empleados, que van a estar trabajando en turnos para ir cubriendo las necesidades durante estos días, y con 28 vehículos centrados en el entorno de la Mezquita-Catedral, la carrera oficial, y las hermandades que hacen estación de penitencia. A este operativo hay que sumarle el servicio ordinario de limpieza viaria y recogida de basura. Es un dispositivo ligeramente inferior al del pasado año porque "está más rodado".

El delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha pormenorizado el trabajo que la empresa municipal llevará a cabo durante la Semana Santa consciente de la importancia de este evento, no solo a nivel religioso, sino desde el punto de vista turístico y económico para la ciudad. "El carácter público de esta empresa hace que tenga la obligación de cuidar especialmente la ciudad en estos momentos de tanta afluencia de vecinos de Córdoba y de visitantes", ha indicado el edil del PP.

El delegado de Infraestructuras y presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga. / RAFAEL MELLADO

El dispositivo especial de Sadeco en Semana Santa ha empezado ya a hacer trabajos previos de limpieza en todas las zonas donde va a haber una gran influencia de personas, en el entorno de los templos de donde van a salir las hermandades y en los recorridos que van a hacer desde los barrios hasta el casco histórico.

Papeleras y contenedores

Además, se van a instalar más de 120 papeleras de refuerzo que se suman a las 6.000 con las que ya cuenta la ciudad. Sadeco va a intentar colocarlas en sitios estratégicos. Asimismo, se está retirando mobiliario urbano, como papeleras y contenedores, que puedan ser un obstáculo para el desarrollo de los recorridos procesionales y, paralelamente, se van a hacer labores divulgativas para informar tanto a comercios como a vecinos de la nueva situación de estos puntos de recogida.

Durante la Semana Santa, Sadeco hará una limpieza viaria mediante baldeo en toda la carrera oficial y en los recorridos más comunes de las hermandades, incluyendo las zonas de iglesias y adyacentes. Y, como cada año, se va a hacer un trabajo especial para retirar la cera, ya que la acumulación de la misma puede provocar accidentes en la vía pública. Por ello, Sadeco va a contar con dos equipos especializados que se van a dedicar, en primer lugar, a regar con un producto que va a a impedir que se fije la cera al suelo, o por lo menos que no se fije con tanta intensidad y, en segundo lugar, va a retirarla empleando medios manuales como la rasqueta y con agua a presión.

Por último, se quiere tener un cuidado especial con las sopladoras, ya que se van a utilizar solo sopladoras eléctricas, que hacen menos ruido y son más eficaces. Y una vez terminada la Semana Santa, se volverá a colocar en su lugar el mobiliario y los contenedores retirados y se hará una limpieza especial para devolver el orden a la ciudad en el mínimo tiempo posible.

Bolsas para pipas

Sadeco repartirá 17.000 bolsas pequeñas de papel, para que puedan depositarse cáscaras de pipas, el gran enemigo de la limpieza en Semana Santa. Miguel Ruiz Madruga ha pedido "compromiso a la ciudadanía, que nos ayuden a que estos días la ciudad se mantenga en las mejores condiciones". "No solamente va a depender de nuestros profesionales, que estoy convencido de que se van a dejar el alma como se la dejan habitualmente, sino que el compromiso tiene que ser un compromiso de todos", ha señalado.

Recogida de naranja

Respecto a la recogida de naranja, Ruiz Madruga ha indicado que está prácticamente terminada y que los operarios de Sadeco ya están en la periferia. Asimismo, el edil ha salido al frente de algunas críticas por la poda de árboles para que puedan transitar los pasos asegurando que es algo que se hace todos los años. "Yo no entiendo, lo digo sinceramente, creo que hay veces en que nos equivocamos, porque a lo mejor hemos realizado durante algunos años podas que no han sido correctas, pero yo creo que es indiscutible que apoyemos a nuestras hermandades en su recorrido y si hay alguna rama que hay que podar, pues se poda, lo mismo que si hay alguna rama que obstaculiza la la visión de una señal de tráfico y se quita", según ha indicado.