«El pequeño ni se enteró»: los bomberos rescatan en minutos a un bebé tras quedar encerrado en un coche en Ciudad Jardín, ante la desesperación de sus padres

Unos minutos de agobio y tensión… con final feliz. Los bomberos de Córdoba tuvieron que intervenir este martes en Ciudad Jardín para rescatar a un bebé que se había quedado encerrado dentro de un coche, ante la desesperación de sus padres. Por suerte, todo se resolvió en pocos minutos y el menor salió sin ningún tipo de problema.

Según han explicado desde el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, sobre las 9.10 horas una madre llamó al cuerpo visiblemente alterada para pedir ayuda: no podía acceder al vehículo y el bebé, de edad sin determinar, había quedado dentro. Hasta la zona se desplazó rápidamente una dotación, que actuó “rápido y sin incidencias” para abrir el coche mediante “técnicas especiales” sin causar daños ni poner en riesgo al pequeño.

Imagen panorámica del barrio de Ciudad Jardín. / FRANCISCO GONZÁLEZ

A su llegada, los bomberos explicaron a la madre “cómo íbamos a actuar” y trataron de tranquilizarla en plena situación de estrés. "El bebé ni se ha enterado", relataban después con una sonrisa.

Para evitar cualquier demora, los efectivos señalan que, “según recibimos la llamada, ya estábamos saliendo” hacia el lugar del aviso, al que “tardamos tres minutos en llegar”. Durante el trayecto, añadieron, iban recabando datos para intervenir con mayor precisión y rapidez.