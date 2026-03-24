Ocho de cada diez alumnos que estudia FP en Andalucía lo hace en la pública

En Andalucía, ocho de cada diez alumnos que estudia Formación Profesional (FP) lo hace en centros públicos. Así lo puso de relieve la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, María del Carmen Castillo, durante la presentación la primera edición de ‘La Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro’, editada por CÓRDOBA junto con la propia consejería.

Durante una entrevista con el periodista José María Martín, que condujo el acto de presentación, Castillo -que tampoco pudo hacer mucho anuncio ante el inicio del ciclo electoral- informó de que ahora mismo en la comunidad hay 170.000 plazas públicas de FP frente a las 40.000 privadas. Frente a las críticas que acusan al Gobierno andaluz de privatizar esta opción formativa, la consejera del ramo señaló que «la empresa privada está ahí y no es mala, parece que existe una manía de que todo lo privado suena mal» y que sí se autorizan centros privados para dar los ciclos es «porque cumplen con los requisitos».

Más allá de autorizaciones, lo que sí apuntó Castillo es que ahora mismo las plazas no se cubren ni en la pública (hay cubiertas 163.000 de 170.000) ni en la privada. Lo que ocurre, añadió, es que los centros «piden el máximo de plazas que se pueden autorizar y luego ya se cubren en función de la demanda».

CÓRDOBA y la Junta diseccionan la Formación Profesional andaluza en un libro / Manuel Murillo

Comparativa con Europa

Por otro lado, y sobre la corrección de niveles y la diferencia en los niveles entre la FP andaluza y la europea, Castillo aseveró que «ya no estamos tan lejos», aunque históricamente sí ha ocurrido, no solo a nivel andaluz, sino español. «En Europa la FP viene de lejos y nunca ha sido como en España, sino que siempre ha estado mucho más relacionado con el territorio de lo que nosotros hemos tenido», añadió.