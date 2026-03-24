Los museos municipales de Córdoba abrirán por la noche en verano, una novedad de la oferta turística cordobesa

Córdoba se ha vendido esta noche en Madrid a través de una campaña de promoción turística bajo el lema Visita Andalucía. Quédate en Córdoba. La campaña, que se ha presentado en el Teatro Calderón de la capital, compendia los principales atractivos de la oferta cultural y lúdica de Córdoba y se centra en la oferta de ocio estival con una novedad refrescante para las noches de verano: la apertura nocturna de los museos municipales los meses de julio y agosto. La idea es promocionar Córdoba como un destino visitable los 365 días del año.

El acto ha contado con la asistencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido, y de unos 300 representantes de los principales touroperadores, agencias de viajes, agencias de organización de congresos y eventos, cadenas hoteleras o medios especializados del sector que han podido sumergirse "en una experiencia inmersiva", han podido escuchar a Los Aslándticos y ver un patio recreado a modo de photocall y en el que incluso los olores en la sala han evocado la explosión de la primavera en la ciudad. "La música, los audiovisuales, el mobiliario, el merchandising...todo ha estado mimetizado con Córdoba", ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Este acto pretende paliar la ausencia de la ciudad en la última edición de la Feria de Turismo (Fitur), marcada este año por la tragedia de Adamuz, y se celebra en una coyuntura delicada para el sector turístico. Los datos de la Encuesta de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada ayer lunes, desvelaron un descenso preocupante del número total de viajeros y pernoctaciones entre enero y febrero de 2026 frente a los mismos meses de 2025 en Córdoba. El alcalde ha vinculado directamente estos datos con los problemas de conectividad que sufre la ciudad, especialmente en relación con la alta velocidad ferroviaria y las conexiones con destinos clave como Madrid y Málaga.

Apertura de museos

La campaña ha desvelado la principal novedad de la oferta turística cordobesa de cara al verano y que pasa por la apertura de los museos municipales los meses de julio y agosto, de 21.00 a 24.00 horas y de manera gratuita. Así, en dicho horario permanecerán abiertas las puertas del Museo Julio Romero de Torres, de la Posada del Potro, del Museo Taurino y de los Baños Califales, a los que se sumarán el Templo Romano y la Puerta del Puente. "Es una manera de ampliar nuestra oferta nocturna de modo que el visitante pueda estar tranquilo durante el día, disfrutando de nuestra Sierra o de nuestros magníficos alojamientos, y al caer la tarde pueda recorrer la ciudad motivado por una agenda cultura muy interesante, que nos identifica y nos hace únicos”, ha indicado el alcalde.

Por otro lado, la campaña incide en la ambiciosa programación de festivales musicales que se ofertan en la ciudad durante el verano, con el Festival de la Guitarra, del 1 al 11 de julio, o la Noche Blanca del Flamenco, la madrugada del 20 al 21 de junio, como buques insignia de la oferta municipal, y a los que se suman Córdoba Live, los conciertos de la plaza de toros, el Alma de Córdoba, el flamenco en la terraza del Centro de Recepción de Visitantes o el espectáculo de luz y sonido del Alcázar, que está pendiente de retomarse esta primavera.

Córdoba, el corazón de Andalucía

Durante el acto, que ha estado conducido por la comunicadora Minerva Piquero, se ha presentado una ciudad situada en una posición estratégica privilegiada, que se muestra como "el corazón de Andalucía", no solo por su ubicación geográfica, sino también por su carácter abierto y acogedor. Una Córdoba desde la que el viajero puede moverse con facilidad hacia cualquier punto de la comunidad, lo que la convierte en una base ideal para explorar el sur de España. Pero, a la vez, una ciudad a la que volver y quedarse porque en ella se encuentra una oferta cultural y de ocio amplia y atractiva como para pernoctar.

“Visita Andalucía. Quédate en Córdoba es una campaña que nos define a la perfección, porque transmite lo que es esta ciudad, un destino amable, que acoge al viajero y que le ofrece todo lo que busca para una estancia completa y agradable”, ha señalado Bellido que ha estado acompañado por la teniente de alcalde delegada de Turismo, Marián Aguilar, y la delegada de Cultura, Isabel Albás. "Nos presentamos en Madrid ante un público especializado en el sector turístico para promocionar a Córdoba como lo que es, un destino de primer nivel desde el punto de vista cultural y patrimonial, con sus cuatro patrimonios de la humanidad por bandera y que ahora toma un nuevo protagonismo como Capital Cultural Mediterránea en 2027, pero con unas posibilidades enormes como referencia del turismo gastronómico o congresual”.

Conectividad de la ciudad

El alcalde ha destacado la conectividad de la ciudad como otro de los puntos fuertes del destino y ha puesto el foco en el aeropuerto, “desde el que opera, por ejemplo, la compañía Vueling con vuelos hasta Barcelona que, a su vez, nos conectan con 200 destinos internacionales”, además de la compañía Binter que vuela a Canarias desde la capital cordobesa. Sin olvidar, ha indicado, las comunicaciones vía alta velocidad, lo que facilita tanto los viajes de ocio como de trabajo, y la red de carreteras que discurre por la ciudad. Igualmente se ha referido a las buenas condiciones de accesibilidad que presenta Córdoba, “algo que forma ya parte de nuestro ADN como ciudad, de lo que nos sentimos profundamente orgullosos y que supone un reclamo para todos los perfiles de turistas”.

Para concluir, Bellido ha hablado de “un elemento que convierte a Córdoba en un destino verdaderamente especial, y es su gente. La amabilidad, cercanía y hospitalidad de los cordobeses hacen que cada visitante se sienta acogido desde el primer momento, creando una experiencia cálida y auténtica que va mucho más allá del viaje”.