El Museo de Bellas Artes de Valencia exhibirá 'Samaritanas' de Julio Romero de Torres tras su adquisición por el Estado

El Museo de Bellas Artes de Valencia expondrá en breve el cuadro Samaritanas de Julio Romero de Torres, un lienzo que los expertos daban por perdido hasta que se subastó el pasado mes de marzo en la casa de subastas catalana Balclis. La pintura también es conocida con el nombre de las hermanas protagonistas del lienzo, Hermanas Pastor, o El pozo.

Según ha publicado la revista Ars Magazine y confirmado este periódico, el cuadro adquirido por el Estado tiene que viajar a Valencia en los próximos días. Una vez que eso suceda, los expertos de la pinacoteca valenciana analizarán su estado de conservación antes de exponerlo por si precisara de algún tratamiento. La idea del museo es exhibir la obra en una de las salas de su colección permanente. Fuentes del Museo de Bellas Artes de Valencia valoran de manera muy positiva el hecho de poder contar entre sus fondos con un Julio Romero de Torres, un pintor del que no tenían ninguna pieza hasta la fecha.

Derecho de tanteo

Este cuadro de Julio Romero de Torres fue subastado hace ahora un año, el pasado 12 de marzo de 2025, y adjudicado por 140.000 euros. El Ministerio de Cultura ejerció el derecho de tanteo a favor del Museo de Bellas Artes con cargo a los presupuestos de la Generalitat valenciana. Ejercer el derecho de tanteo permitió al Estado comprar este bien por el mismo precio y condiciones que el máximo pujador de la subasta, antes de que la venta se formalizase. Samaritanas salió a pujas por 50 euros, con un precio de reserva de 120.000 euros y se adjudicó finalmente por 140.000 euros más las tasas.

'Samaritanas'

Samaritanas es una obra fechada en 1922 de Julio Romero de Torres de 111x121 cm, realizada al óleo y al temple sobre lienzo. Se trata de un doble retrato de las hermanas Pastor, donde el artista cordobés exhibe su inconfundible estilo pictórico a través de sus características figuras femeninas, serenas y enigmáticas. Adquirida en Balclis en los años 70, la obra alude simbólicamente a las mujeres bíblicas de Samaria que posan junto a un pozo árabe, una jarra de cobre y una orza (todos ellos elementos recurrentes en la pintura de Romero de Torres), con un fondo crepuscular en el que se distinguen algunos edificios.