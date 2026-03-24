El mercado del alquiler, desbordado en Córdoba: cae un 53% la oferta de viviendas y la competencia por cada piso se multiplica por siete

El último lustro, que va desde la pandemia del covid (2020) hasta el cierre del pasado 2025, con los precios del mercado inmobiliario disparados, ha cambiado de forma importantísima el mercado del alquiler en Córdoba. Una serie de cifras, extraídas de un estudio del portal web Idealista, atestiguan esta transformación: hoy hay en Córdoba un 53% menos de viviendas en alquiler que en el año en que comenzó la pandemia. Además, los precios han crecido en un 25% (es decir, un 5% anual) y la competencia por cada inmueble anunciado se ha multiplicado por siete (+708%).

Son las principales conclusiones de un análisis que compara los datos del cuarto trimestre de 2020 y del cuarto trimestre de 2025, y que tiene números similares a nivel nacional, con una oferta que se ha desplomado un 61%, una renta que ha crecido un 40% y una competencia que se ha quintuplicado entre las familias españolas.

Con la pandemia, creció la oferta de viviendas en alquiler

Una de las primeras consecuencias que la pandemia y el estado de alarma trajeron al mercado inmobiliario, fue un importante incremento en la oferta de viviendas en alquiler. La explicación al aumento del stock se puede achacar principalmente al parón provocado por el confinamiento, cuando durante 3 meses no se cerraron apenas operaciones de alquiler y las viviendas se fueron acumulando en la base de datos de idealista. "Este proceso de embalsamiento fue más rotundo en los mercados más dinámicos, en los que la rotación de viviendas era mucho más elevada, mientras que aquellos mercados con poco movimiento apenas sintieron el parón del confinamiento", explica la nota de prensa de Idealista.

Se cumplen los contratos del covid: aumentan los precios

En ese contexto, y con los precios a la baja por la acumulación de oferta, muchas familias se animaron a alquilar o a cambiar su vivienda por otra que se adaptara mejor a sus necesidades. Tras cumplirse cinco años de contrato (en el caso de propietarios personas físicas) muchas viviendas vuelven a salir al mercado con precios un 40% más altos que a cierre de 2020, pero en una nueva realidad en la que la oferta disponible es un 61% más baja y con un nivel de competencia que ha crecido un 483% en estos 5 años, según un estudio publicado por idealista.

Un cartel anuncia el alquiler de un piso nuevo. / Efe

Ciudades con mayor reducción de la oferta de alquiler

La mayor reducción de oferta se ha producido en la ciudad de Barcelona, donde 9 de cada 10 viviendas que hubo en el mercado en 2020 ya no están disponibles, es decir, una reducción del 90% de la oferta en 5 años. Le siguen las caídas de Granada (-76%), Palma de Mallorca (-75%), Madrid (-73%), San Sebastián (-72%), Las Palmas de Gran Canaria (-72%), Sevilla (-72%) y Bilbao (-70%). Con caídas superiores al 50% están las ciudades de Málaga, Girona (ambas con -69%), Oviedo (-66%), Cádiz (-65%), Valencia (-65%), Tarragona (-59%), Salamanca (-58%), Alicante (-54%), Córdoba (-53%) y Santander (-51%).

Por el contrario, son siete las capitales españolas que actualmente cuentan con más oferta disponible que a cierre de 2020. Son las ciudades de Cuenca (113%), Ceuta (67%), Lugo (35%), Segovia (23%), Cáceres (18%), Badajoz (8%) y Jaén (5%).

Competencia disparada

Esta reducción de la oferta ha traído consigo un importante aumento de la competencia entre familias por hacerse con cada una de las pocas viviendas que salen al mercado. El mayor incremento al respecto se ha dado en Lleida, donde se ha multiplicado por 11 o ha crecido un 1.050%. Le siguen Palma (1.041%), Burgos (976%), Barcelona (917%), Granada (917%), Bilbao (864%) y Salamanca (839%). En Madrid el crecimiento de la competencia ha sido del 558% en este tiempo.

En ninguna capital se ha reducido el volumen que compite por cada vivienda, pero los menores incrementos se han dado en Ceuta (134%), Cuenca (141%), Pontevedra (178%), Lugo (203%) y Badajoz (210%).

Precios al alza

El aumento de la demanda y la reducción de la oferta han traído consigo una importante subida en los precios en todos los mercados. Las familias que salgan ahora al mercado en busca de una vivienda en alquiler se encontrarán precios un 82% más caros que hace 5 años en Valencia, seguida por el ascenso del 73% de Alicante, el 71% de Segovia y el 63% de Barcelona y Palma. También son relevantes las subidas de Málaga (62%), Santa Cruz de Tenerife (58%), Guadalajara (57%), Madrid (54%) y Ávila (51%).

Por el contrario, las menores subidas de precio en estos 5 años se han dado en Bilbao, San Sebastián y Melilla, con un crecimiento compartido del 22%, seguidas por Huesca (23%), Vitoria (24%), Córdoba (25%) y Pamplona (26%).

[Aquí puede leer el informe al completo]