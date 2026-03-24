El IAPH restaura el boceto original del cartel de la Semana Santa de Córdoba de 1949

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha recibido el boceto original del cartel anunciador de la Semana Santa de 1949, obra del cartelista cordobés Ricardo Anaya Gómez, tras la finalización de los trabajos de conservación y restauración llevados a cabo por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH).

Una pieza única del cartelismo cordobés

Se trata del único ejemplar original del autor que conserva la Agrupación, una pieza de extraordinario valor patrimonial y artístico que permite conocer de primera mano el proceso creativo del cartel definitivo de aquel año. La obra presenta una técnica mixta, en la que el artista combina el lápiz de grafito con lápices de colores, especialmente visibles en detalles del rostro y en los reflejos del río Guadalquivir.

Estadio inicial del cartel. / CÓRDOBA

El boceto mostraba importantes signos de deterioro, especialmente en el soporte. Las condiciones ambientales inadecuadas provocaron amarillamiento, resequedad y fragilidad del papel. Los pliegues centrales ocasionaron dobleces, arrugas y desgarros, mientras que en los bordes se concentraban pérdidas de material. A ello se sumaba la presencia de polvo, suciedad y manchas, destacando el fenómeno de foxing en toda la superficie.

Una intervención especializada para su recuperación

La intervención del IAPH ha incluido tratamientos como la limpieza mecánica, la desacidificación del soporte, la consolidación de grietas y la reintegración manual de pérdidas. Finalmente, se ha diseñado un sistema de protección que garantiza su correcta conservación futura.

El acto de levantamiento del depósito ha contado con la presencia de José Luis Gómez Villa, junto al equipo técnico, así como del presidente de la Agrupación, Manuel Murillo.

Estado final del boceto original. / CÓRDOBA

Con esta actuación, la Agrupación refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio cofrade, recuperando una pieza clave para la memoria visual de la Semana Santa cordobesa y para el estudio del cartelismo en la ciudad.