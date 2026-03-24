Las futuras viviendas que se construyan en Córdoba deberán tener dormitorios más grandes

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba iniciará este martes el cambio de las normas urbanísticas del PGOU, es decir, de las reglas que hay que cumplir cuando se levanta un edificio de viviendas, por ejemplo, o cuando se plantea una zona verde en algún barrio. A la aprobación de estas modificaciones, que no son pocas, se le dará el visto bueno de forma inicial, por lo que tardarán en hacerse efectivas. Uno de esos cambios más relevantes tiene que ver con las viviendas que se construirán cuando entren en vigor estas normas. Son modificaciones encaminadas a ganar metros útiles en los pisos, a hacerlos más grandes y a ganar funcionalidad y calidad de vida de quienes los habiten.

Los dormitorios ganarán dos metros cuadrados

Entre esas modificaciones más reseñables está la obligación de hacer los dormitorios más grandes en las viviendas compartimentadas. Tanto las habitaciones simples como las dobles ganarán dos metros cuadrados con la nueva norma y, además, se introduce un nuevo concepto: en ciertas estancias deberá poderse trazar un círculo con un mínimo de diámetro.

En cuanto a esos dos metros que se ganan de forma directa, las habitaciones simples pasarán de tener un mínimo de 6 metros cuadrados a tener 8, mientras que las dobles pasarán de 10 a 12. En ambos casos, se añade el requisito del círculo de 2,50 metros de diámetro para garantizar la funcionalidad de estas estancias. Por ejemplo, una habitación muy alargada, pero muy estrecha, puede llegar a tener los 12 metros cuadrados que se piden, pero no valdrá si no se puede trazar una circunferencia de 2,50 metros.

Imagen de archivo de un salón de una vivienda. / CÓRDOBA

Cambios en salones y en cocinas

Las nuevas normas no ganan metros directos ni para salones ni para cocinas, pero sí introducen el concepto del diámetro. En el caso de los salones, ese diámetro mínimo que se garantice debe ser de 3,30 metros, mientras que los metros mínimos se quedan igual: 14 metros para salones en viviendas de un dormitorio, 16 para las que tengan dos dormitorios, 18 para las de tres dormitorios y 20 para las que tengan más de tres dormitorios.

En las cocinas, el diámetro a garantizar será de 1,5 metros, con un mínimo de metros que se mantiene igual que ahora: 7 metros para las cocinas sin terraza-lavadero y 5 metros para las que sí lo tienen. En cuanto a la superficie de dichas terrazas-lavadero, se mantiene en al menos 2 metros cuadrados.

Baños y aseos

No cambian los requisitos urbanísticos ni para baño ni para aseos. Por lo tanto, las nuevas viviendas garantizarán baños de al menos 3 metros cuadrados y aseos de al menos 1,1 metros cuadrados.

Pasillos más anchos y garajes más grandes

En cuanto a otras zonas de las viviendas, también se amplia la anchura de los pasillos, que pasará de 0,80 metros a 0,90. El cambio de la norma también conlleva establecer dimensiones más grandes para las plazas de garaje al entender que hay que adecuar la norma a “la realidad actual de los medios de transporte privados”. La modificación establece que cada plaza de garaje dispondrá de un espacio mínimo, libre de cualquier tipo de obstáculo, de 2,50 por 5 metros, cuando hasta ahora es de 2,20 por 4,50.

Imagen de archivo de coches en un garaje comunitario. / CÓRDOBA

Se establece también la dimensión de las plazas para motocicletas y ciclomotores (2,40 por 1,50 metros) y para cuadriciclos y microcoches (3,20 por 2,10).

Cómputo de terrazas

El cambio conlleva también abordar una petición de arquitectos y promotores con el tema de las terrazas y el cómputo de sus metros dentro de la vivienda al completo. En este caso, la nueva normativa establece la exclusión del cómputo de las terrazas no voladas (hasta un máximo del 15% de la edificabilidad máxima permitida), entre otras cosas, “para fomentar la dotación de espacios exteriores privativos de calidad en los edificios, sin penalizar la superficie interior de las viviendas”.