La FP andaluza afronta su adaptación a un cambiante mercado productivo

La Formación Profesional (FP) ya no es la hermana pequeña de la Universidad, sino «una alternativa que responde a un modelo estratégico y moderno, conectado con el sistema productivo». Así lo señaló este martes la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo, durante la presentación de la primera edición de ‘La Formación Profesional de Andalucía: una visión actual y de futuro’, una publicación de 72 páginas desarrollada por la propia consejería junto a Diario CÓRDOBA. Superado ya el debate sobre esta opción formativa, que cada curso eligen miles de andaluces y cordobeses, el reto que tiene ahora la FP es adaptarse a un mercado productivo y empresarial que es cada vez más cambiante.

Como indicó Castillo, tras haber dado «un paso de gigante» situando a la FP como una alternativa real que forma un binomio indisoluble con la empleabilidad, lo que toca es «ajustarse a un mercado laboral que es cada vez más cambiante». Es más, a juicio de la consejera, «a las universidades les pasa lo mismo». Para Castillo, «las enseñanzas son muy buenas, pero a veces nos quedamos mirando al entorno», y siempre teniendo en cuenta que «el conocimiento no ocupa lugar» y que «no pasa nada por saber cosas que hoy no tienen aplicación», lo que toca ahora para la FP del siglo XXI «es ajustarse al mercado laboral cambiante», lo que «supone en la práctica asumir una reorganización de la oferta».

CÓRDOBA y la Junta diseccionan la Formación Profesional andaluza en un libro / Manuel Murillo

A la pregunta del presentador del acto, José María Martín, sobre cómo puede afrontar la Junta esta adaptación, Castillo aseguró que el sistema público tiene recursos para hacerlo. Sin poder hacer muchos anuncios por la apertura del ciclo electoral andaluz, la consejera habló, entre otras posibilidades, de la formación de profesorado, insistiendo en que parte del reto de adaptación tiene que ver con «seguir trabajando en la dual» y en esa «simbiosis» empresas-centros educativos. Unos centros, añadió, que son «muy conscientes» de todo el trabajo que queda todavía por delante.

Más retos

Además de esos ajustes constantes que precisa la FP para ser atractiva para el mercado laboral, existen otros retos a juicio de la titular de Educación en Andalucía. Uno de ellos, la incorporación de la mujer al sector tecnológico dentro de esta formación. Para Castillo, «cada vez hay más alumnas que se orientan hacia estas disciplinas de tecnología, matemáticas, ingeniería o ciencia», aunque reconoció que la subida es destacada porque se parte de una base muy limitada. Más allá de eso, lo que entiende la consejera es que lo mismo que «las mujeres aportan muchísimo a esos ámbitos tecnológicos», también «los chicos aportan a sectores que siempre han estado muy feminizados», como la educación infantil, la imagen personal o la atención a la dependencia.

La consejera de Desarrollo Educativo, María del Carmen Castillo, durante el acto. / Manuel Murillo

También entiende Castillo que parte de los desafíos que se le plantean a esta opción formativa tienen que ver con los propios centros en los que se imparten las enseñanzas o con la incorporación al alumnado de personas con necesidades educativas especiales. Sobre lo primero, la consejera sabe que «lo que más le preocupa a los centros, y lo digo como inspectora más que como consejera, es la burocratización y el tiempo que se precisa en coordinarse con las empresas», algo en lo que prevé trabajar la Junta.

Sobre las necesidades educativas especiales, Castillo comentó que existen opciones vinculadas a ofertas de grado básico con categorías específicas, pero reconoció que «non toda esa oferta responde a lo que necesita ese alumnado porque a veces los módulos son complejos para sus niveles de competencia curricular». Lo que sí avanzó es que habrá programas de transición a la vida adulta, más allá de los que ya se desarrollan y que llegan hasta que cumplen los 21 años, con ofertas concretas que se ampliarán hasta los 23 años para la obtención de competencias no solo en la transición, sino también de cualificación.

José Carlos Gómez Villamandos, Rafael Romero, Blanca Torrent, Miguel Ángel Pareja, José María Ortega y Narci Ruiz, durante el acto, celebrado en el hotel Eurostars Palace. / Manuel Murillo

Los datos de la FP andaluza

La publicación, que se distribuye este miércoles con el periódico, disecciona de manera minuciosa algunos de los datos más importantes de la FP en Andalucía. Por ejemplo, Andalucía iguala ya al País Vasco en el porcentaje de titulados en FP de Grado Superior (83%), lo que está contribuyendo a su vez a que mejoren otros datos, como la media en titulación de ESO (88,9%) y Bachillerato (90,5%), a la vez que el abandono escolar temprano ha caído 6,5 puntos desde 2018 y ahora es del 15,54%. Además, si para el curso 2018-2019 había 2.867 ciclos, en el actual ya alcanzan los 3.773, con 197 titulaciones diferentes. En Córdoba, esa adaptación en la que ya se trabaja es claramente visible en la oferta de FP encaminada a surtir de personal a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Hay ahora mismo 31 ciclos formativos de diez familias relacionados directamente con el proyecto de Defensa y que se imparten en 40 centros públicos de toda la provincia.

Y también es destacado el dato de que el 46,13% de los titulados de FP logre encontrar trabajo al año de finalizar sus estudios. A juicio de la consejera de Desarrollo Educativo, la FP «es la primera elección de miles de jóvenes y no tan jóvenes porque permite una adaptación constante a los cambios que se producen en el mercado productivo. Es interesante para quienes buscan mejorar su situación o reorientar su carrera profesional».

El consejero José Carlos Gómez Villamandos, durante su intervención. / Manuel Murillo

«Un pilar estratégico»

En el acto participó también el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, quien calificó a la FP como «un pilar estratégico del sistema educativo» y que aseguró que «cualquier gobierno que se precie tiene que cuidarla y mimarla si queremos tener oportunidades, más capacidad de formación y mejor calidad de vida», Para el consejero, la FP es «cada día más sólida, moderna, eficaz y pegada al terreno», al conseguir fijar la población al terreno como ocurre, precisamente, con los ciclos relacionados con la BLET y que son elegidos, en su mayoría, por cordobeses.