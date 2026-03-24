Fernando Sobrón, fiscal jefe de Córdoba: "La Fiscalía colabora para saber realmente cuál ha sido la causa del accidente de Adamuz"

-En la propuesta de su renovación como fiscal jefe de Córdoba, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, subrayó su apuesta por la optimización de medios y por el trabajo en equipo. ¿Por qué se marca esos dos objetivos?

-En relación a lo primero, mientras más medios tenemos, mejor podemos realizar nuestro trabajo. En relación a lo segundo, la Fiscalía es una y fomentar el trabajo en equipo es esencial para que la institución funcione. En este momento hay 39 fiscales, pero de plantilla, 37, y la oficina fiscal, que son otras 35 personas.

-¿Qué pasos o avances se han dado en los últimos cinco años?

-La sociedad es la que tiene que hacer esa valoración, pero bueno, si me pregunta cuáles son las cuestiones a las que he prestado más atención, fomentar el trabajo en equipo, mejorar la especialización del Ministerio Fiscal, atender a determinadas secciones especializadas como, por ejemplo, Violencia sobre la Mujer, la sección que más se ha ampliado desde que soy fiscal jefe, también la especialización en Civil y fortalecer algunas secciones como Ordenación del territorio y Medio ambiente. Y si me pregunta qué vamos a seguir haciendo, por supuesto, hacer un seguimiento de todas estas cuestiones, en concreto, de la sección de Violencia sobre la Mujer por ejemplo. También he propuesto el nombramiento de dos fiscales para que lleven, por un lado, delitos económicos y por otro, delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. Luego será la realidad la que nos lleve hacia un lado o hacia otro.

Violencia sobre la Mujer es la sección que más se ha ampliado desde que soy fiscal jefe

-Ayer (por este lunes) desayunamos con la noticia de la excarcelación de 24 narcos tras una sentencia del Constitucional que obliga a facilitar más información a los detenidos en prisión provisional en causas bajo secreto. ¿Esto puede motivar peticiones de revisión de medidas también en Córdoba, igual que ocurrió con la Ley del Solo sí es sí y la rebaja de condenas?

-No, es un tema muy concreto, que ya se había planteado. El Tribunal Constitucional estableció una serie de pautas de cómo se debe hacer esa información, qué tipo de información se le tiene que trasladar. Ya había jurisprudencia y lo que hace el Tribunal Constitucional es impulsar en esa materia. Lo que haremos es tratar de que la información que se le dé se adecúe a lo que dice la sentencia y solicitar de los juzgados que se haga de esa forma.

-¿Cabe la posibilidad de que haya personas privadas de libertad en causas secretas que ahora soliciten una revisión de la medida?

-Hay que ver causa por causa.

Fernando Sobrón, durante la entrevista. / Chencho Martínez

-¿Ha aumentado el número de asuntos que llegan a la Fiscalía provincial de Córdoba?

-En los dos últimos años hemos subido considerablemente, sí. Le hablo de los asuntos que registramos en la aplicación Fortuny. En el año 2023 fueron algo más de 39.000; en 2024, fueron 43.586; y en 2025, 46.766. Evidentemente, hay una mayor litigiosidad.

-En los últimos años usted ha destacado el incremento de los delitos informáticos.

-No puedo dar datos concretos de la memoria porque tiene que ser aprobada por la Fiscalía General, pero sí puedo dar algún dato genérico. Los delitos de estafa, que una mayoría son a través de instrumentos informáticos, ya suponen el cuarenta y tantos por ciento de todos los delitos contra el patrimonio. Eso es un dato importante, ha cambiado la forma de comisión de delitos completamente. Se ha incrementado mucho el peso de los delitos informáticos.

El uso excesivo (de tecnologías) o el acceso a determinadas páginas por menores puede dar lugar a algún tipo de infracción penal

-También en relación con las nuevas tecnologías, da la impresión de que se abre otra puerta a la delincuencia juvenil e incluso podrían delinquir sin saber que lo hacen.

-El uso de nuevas tecnologías va a producir que haya una nueva forma de comisión de hechos delictivos, igual que ocurre con los mayores. La fiscal delegada de Menores (Carmen Rubio) me ha hecho alguna referencia a que el uso excesivo o el acceso a determinadas páginas puede dar lugar a que se cometa algún tipo de infracción penal.

-Desde fuera, llama la atención el enjuiciamiento de numerosos delitos de carácter sexual con víctimas menores: exhibicionismo, muestra de pornografía, agresiones, abusos... ¿Les preocupa?

-Sí ha habido un incremento de los delitos contra la libertad sexual respecto al año pasado. Todo lo que sea incrementar los delitos es preocupante. El aumento ha sido del 4,2%. Es cierto que los delitos contra la libertad sexual, en muchísimos casos, tienen víctimas especialmente vulnerables y, por lo tanto, es especialmente preocupante. Las víctimas son, en su inmensa mayoría, mujeres, en algún caso, niños, es decir, personas vulnerables, y muy excepcionalmente, hombres. Y mucho más niñas que niños.

Ha habido un incremento del 4% en delitos contra la libertad sexual respecto al año pasado

-Afirma que Adamuz es la causa más importante que tiene ahora la Fiscalía provincial de Córdoba por el elevado número de víctimas: 46 fallecidos, 29 heridos graves y 123 heridos leves.

-Está claro.

-¿Cuáles son las claves del trabajo del Ministerio Público?

-Recibir, al mismo tiempo que lo recibe el juzgado, toda la información, analizándola, informando en aquellas cuestiones que nos traslada el juzgado para que informemos y haciendo un seguimiento de cada paso que se da en la investigación.

-¿La finalidad de la Fiscalía, por tanto, es colaborar en la investigación del accidente?

-Colaborar para que sepamos realmente cuál ha sido la causa del accidente y las consecuencias que ello puede tener. El trabajo es diario, lo que pasa es que muchas veces no se ve. La causa se está incrementando notoriamente y hay que estar al día de todo lo que va sucediendo.

-Últimamente han aparecido distintas informaciones relacionadas con incidencias o desencuentros con Adif, ¿esto les preocupa?

-En la investigación que estamos llevando a cabo están participando muchísimas personas, trabajando muchísimo. Conforme vaya desarrollándose, realizaremos los informes que nos pida el juzgado. Esos informes donde hay que hacerlos es en la causa y ahí será donde valoraremos todo lo que se está haciendo por las personas que están realizando la investigación. Pero debe ser en la causa donde nosotros hablemos, no fuera.

-La plataforma de víctimas de la tragedia de Adamuz denuncia la existencia de "incertidumbre, contradicciones y falta de acompañamiento efectivo". ¿Se puede mejorar la atención de cara también a posibles tragedias futuras?

-De cualquier hecho anterior tenemos que sacar las consecuencias para mejorar. Eso es obvio. La tragedia se ha producido, tenemos que clarificar por qué se ha producido y, sobre todo, ver cómo han respondido todos, en qué se ha acertado y en qué no. Lo que opinan las víctimas, para nosotros, es importante. Vamos a tratar de mantenerlos informados. De hecho, muchas de las familias o víctimas ya están personadas en la causa, ya tienen conocimiento. Lo otro son cuestiones administrativas, excede de nuestra función. Evidentemente, todo lo que sea dar información a la víctima, hay que potenciarlo.

-En los últimos días, la federación Córdoba Extrarradio ha avanzado la posibilidad de acudir a la Fiscalía para denunciar las últimas inundaciones en parcelaciones. ¿Han recibido alguna denuncia?

-A día de hoy, no. Lo he visto en algún medio de comunicación.

-En los últimos años, la Fiscalía está haciendo hincapié en la proliferación de parcelaciones irregulares. ¿Son dos aristas del mismo problema?

-Lo que nosotros perseguimos tiene razón de ser en función, normalmente, de lo que nos comunican las corporaciones locales, la Policía Autonómica, la Guardia Civil, policías locales, etcétera. Esto ya se ha puesto de manifiesto en alguna de nuestras memorias. Ya lo dijo la fiscal delegada, el problema de hacer construcciones fuera de las autorizadas legalmente. Y fundamentalmente se refería a zonas donde entraña un peligro especial incluso para los ciudadanos, no ya por inundaciones, también por incendios por ejemplo. Para realizar una construcción hay que tener las autorizaciones oportunas y si no, no se puede construir. Luego ya veremos si eso es delito o si es una infracción administrativa, pero está claro que si no se cuenta con las autorizaciones oportunas, está al margen de la ley y tendrá una consecuencia para el que la haga.

-¿Podría ofrecer una primera valoración de la reciente implantación del Tribunal de Instancia en el partido judicial de Córdoba?

-A la estructura interna de la Fiscalía no le afecta directamente. La idea general que subyace en el cambio tiene aspectos positivos. El problema es cómo se ejecute. Estamos en un momento de encaje de las piezas. Me gustaría tener un poquito más de tiempo para poder hablar con datos ciertos. Tendrá efectos en nuestra relación con los tribunales. Sí tenemos experiencia en relación a los partidos judiciales de la provincia, pero el cambio era menor.